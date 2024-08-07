После обновления Google Chrome до фреймворка Manifest V3 некоторые популярные расширения, такие как uBlock Origin, перестанут быть совместимыми с браузером Chrome

Google Chrome, несомненно, является одним из самых популярных браузеров для настольных компьютеров, в том числе благодаря тому, что он присутствует на подавляющем большинстве компьютеров под управлением Windows, представленных на рынке. Еще одной сильной стороной этого браузера является наличие магазина расширений, из которого можно установить всевозможные полезные инструменты.

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Одним из самых популярных блокировщиков рекламы является uBlock Origin, но если вы используете его в Google Chrome, то у нас для вас плохие новости: это расширение скоро перестанет работать в данном браузере.

Как стало известно Android Authority, блокировщик рекламы uBlock Origin больше не будет совместим с Google Chrome, поскольку браузер американской компании начал принимать фреймворк Manifest V3 для своих расширений, а это значит, что все те расширения, созданные в Manivest V2, как uBlock Origin, больше не будут работать в Chrome.





На самом деле, как видно на скриншоте выше, Google уже рекомендует пользователям искать альтернативный блокировщик рекламы uBlock Origin, потому что если перейти в Chrome Web Store из Google Chrome и поискать этот блокировщик рекламы, вы получите следующее предупреждение:

"Скоро мы можем прекратить поддержку этого расширения, так как оно не соответствует рекомендациям".

Компания, стоящая за uBlock Origin, также сообщила на странице проекта на GitHub, что ее блокировщик рекламы скоро перестанет работать в Google Chrome, и предложила альтернативное расширение под названием uBlock Lite, уменьшенную версию uBlock Origin, совместимую с новым фреймворком Manifest V3.

Поэтому, если у вас установлен Google Chrome, вам придется вручную установить uBlock Lite через Chrome Web Store, а если вы хотите продолжать использовать uBlock Origin, вам придется выбрать главного конкурента Chrome в сегменте веб-браузеров - Firefox, поскольку он по-прежнему использует Manivest V2.