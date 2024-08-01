Стала известна дата выхода второй части "Игры в кальмара" и третьей, заключительной

Если о каком-то сериале и говорили в 2021 году, то это, несомненно, "Игра в кальмара", ведь никто не ожидал, что игры детства, в которые играли на школьном дворе или на улице после обеда до того, как мобильные телефоны полностью поглотили молодежь, могут быть в буквальном смысле смертельно опасными.

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Триумф Netflix, благодаря которому южнокорейский сериал стал самым просматриваемым не менее чем в 94 странах, включая Россию, и который, несмотря на самодостаточность, имел открытый финал, готовя нас к новым эпизодам, о которых мы теперь знаем, когда сможем увидеть после долгого ожидания. Второй сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» выйдет на Netflix 26 декабря.

Это объявление не было одиночным, потому что, воспользовавшись случаем, режиссер и автор сценария Хван Дон Хёк обратился к фанатам с посланием, в котором заверил их, что очень взволнован, а также что следующий сезон будет последним.

Премьера третьего сезона "Игры в кальмара" состоится в 2025 году, точнее, к концу этого года.

Игра в кальмара - южнокорейский сериал, повествующий о группе экономически неблагополучных людей, которые принимают таинственное приглашение принять участие в детских играх в надежде выиграть многомиллионный приз.

456 участников, все с непомерными долгами, попадают в секретное место, где им предстоит пройти серию из шести традиционных игр. Однако эти игры имеют мрачный и смертельный поворот: проигравших жестоко уничтожают.