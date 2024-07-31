Нет ничего лучше, чем обновленное приложение Google для вашего автомобиля

Недавно стало известно, что Android Auto перестанет работать, если у вас версия Android ниже 9.0, когда Google обновит необходимые спецификации. Также появилась действительно важная информация о том, какие смартфоны совместимы с Android Auto в 2024 году. Теперь автомобильное навигационное приложение Google официально обновлено до версии 12.5. Обычно такие обновления приносят новые функции, но есть и такие, которые просто исправляют некоторые вещи в фоновом режиме.

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Android Auto - это не просто приложение, ведь быть отличным инструментом для вождения означает также, что оно не может генерировать какие-либо ошибки, которые отвлекают внимание водителя, когда он держит руки на руле. Другими словами, если бы в Google Maps, Keep или Gmail возникали ошибки, которые могли бы привести к неполучению писем, то в Android Auto все меняется в угоду безопасности водителя.

Новое официальное обновление Android Auto до версии 12.5 уже доступно, хотя оно не несет в себе никаких серьезных новых функций, и Google продолжает обновлять приложение без каких-либо изменений в интерфейсе или добавления нового функционала. Это обновление направлено на исправление некоторых недочетов, которые также не фигурируют в примечаниях к релизу в Google Play Store.

Это обновление, которое уже можно загрузить, посвящено исправлению ошибок, повышению стабильности приложения и обеспечению бесперебойной работы.

Обычно для загрузки версии 12.5 нужно зайти в Google Play Store, но на сайте apkmirror также доступен APK-файл, который можно скачать вручную, особенно если обновление еще не доступно в магазине приложений и игр Google для Android.