Больше бюджета, больше крови и ужаса

После двух частей с более чем скромным бюджетом, который, как мы уверены, был почти полностью потрачен на белый грим и кровь, но точно не на шляпу, сага ужасов «Ужасающий» выпустит свою третью часть в этом году, и мы уже знаем, когда именно, благодаря новому трейлеру.

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К Рождеству, как предполагается из-за праздничной тематики, с Арти, наряженным Санта Клаусом и сменившим свою комичную шляпу на красную с белой кисточкой? Нет, раньше, потому что это случится в октябре, в месяц Хэллоуина, который также связан с этой кровавой фигурой.

Итак, 11 числа вышеупомянутого месяца в кинотеатрах по всему миру появится «Ужасающий 3», режиссером которого снова стал Дэмиен Леоне, у которого для этого случая есть немного больше денег, о чем было известно еще в первом трейлере и что стало более чем ясно в новом.





В фильме «Ужасающий 3», снятом компаниями Cineverse и Bloody Disgusting и вновь срежиссированном Дэмиеном Леоне, печально известный клоун Арт (в исполнении Дэвида Говарда Торнтона) возвращается, чтобы обрушить на округ Майлз новую волну ужаса. На этот раз сюжет разворачивается в канун Рождества, когда жители готовятся к ночи покоя и отдыха. Однако праздничное спокойствие жестоко прерывается, когда появляется клоун Арт, чтобы совершить свои ужасные и кровавые злодеяния.

Действие «Ужасающего 3» разворачивается там, где закончилась вторая часть: Сиенна Шоу (Лорен Лавера) пытается оправиться от травмирующих событий, а новые персонажи в исполнении Дэниела Роубака и Клинта Ховарда вступают в борьбу за выживание в самую страшную ночь в своей жизни. Напряжение будет нарастать по мере того, как жители округа Майлз будут осознавать, что их худший кошмар вернулся именно тогда, когда они думали, что находятся в безопасности.