Мы узнали, что предлагает MediaTek Dimensity 7350

Компания MediaTek представила свой новейший чипсет Dimensity 7350, предназначенный для обеспечения высокой производительности устройств среднего ценового диапазона. Несмотря на то, что он не предлагает мощности флагманского уровня, телефоны, оснащенные Dimensity 7350, должны стать доступными по цене.

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Dimensity 7350 создан по 4-нм техпроцессу TSMC второго поколения. Он оснащен процессорами Armv9 второго поколения, которые могут разгоняться до 3,0 ГГц, а также графическим процессором Mali G610 MC4.

Чипсет состоит из двух ядер Cortex-A715 и шести ядер Cortex-A510. Для выполнения задач ИИ в нем предусмотрен MediaTek NPU 657.

Dimensity 7350 оснащен процессором Imagiq 765 ISP, который поддерживает 14-битное HDR-изображение. Он может работать с фотосенсорами до 200 МП и записывать видео в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду.

Что касается памяти, то новейший чипсет Dimensity 7350 поддерживает оперативную память LPDDR5 и LPDDR4x.

Как процессор среднего класса, Dimensity 7350 также имеет некоторые ограничения. Он поддерживает только дисплеи Full HD+ с частотой 144 Гц и использует память UFS 3.1. Учитывая это, вы не найдете этот чипсет в смартфонах высокого класса.

Dimensity 7350 является хорошим вариантом для пользователей, которые ищут мобильный телефон с хорошей производительностью по доступной цене. Он обладает достаточной мощностью для повседневных задач и игр, а также хорошей камерой.