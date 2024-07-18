Скоро мы сможем фильтровать чаты, группы и звонки в WhatsApp, чтобы легче находить то, что мы ищем

После анонса улучшений, основанных на искусственном интеллекте, и некоторых очень полезных новых функций, таких как долгожданная расшифровка сообщений, теперь Марк Цукерберг объявляет о следующем большом шаге WhatsApp с одной из функций, о которой пользователи просили больше всего, когда речь заходила о наиболее эффективном управлении чатами и группами.

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Очевидно, речь идет о функции фильтрации, позволяющей легко искать среди сотен чатов, групп и звонков, которые скапливаются на панели самого популярного на планете инструмента обмена мгновенными сообщениями, если не проводить периодическую чистку.

Эта новая функция, как отметили в WABetaInfo, появилась в бета-версии WhatsApp 2.24.12.7 и позволила нам легко отмечать чаты и группы как избранные, чтобы гарантировать быстрый доступ и приоритет их уведомлений в интерфейсе приложения.

По словам Цукерберга, функция «Избранное» скоро будет выведена на стабильные версии по всему миру, а сейчас он также объявил о новом фильтре, который позволит нам быстро находить любые чаты и группы, улучшая пользовательский опыт и время поиска, предоставляя нам более легкий доступ к любому чату, звонку или группе.

Таким образом, управление взаимодействием упрощается, делая все наши разговоры более доступными, а также позволяя звонить через WhatsApp одним нажатием на вкладку «Звонки».

Идея создания избранных чатов и групп, а также новой функции фильтрации заключается в том, чтобы ускорить и упростить управление взаимодействием и разговорами в WhatsApp, тем самым улучшив пользовательский опыт и время поиска по сотням чатов.

Пометить чаты и группы как избранные очень просто - управление ими осуществляется на вкладке «Избранное» в списке чатов. Кроме того, вы можете помечать контакты и определенные группы как избранные прямо на экране информации о чате или непосредственно на вкладке вызовов. И наконец, управлять избранным можно в настройках приложения, где вы можете легко добавить, упорядочить или удалить любое избранное.

Все это уже доступно некоторым пользователям, которые выступали в качестве бета-тестеров, также разработчики объявили, что вскоре это будет запущено для всех в стабильных версиях приложения WhatsApp, как на iOS, так и на Android.