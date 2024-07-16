Эти нововведения получат довольно много моделей

Компания Samsung выпустила новые смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, одной из особенностей которых является то, что они поставляются с установленным пользовательским интерфейсом One UI 6.1.1. В этой версии появилось несколько новых функций, особенно в отношении камеры и искусственного интеллекта.

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Прежде всего, если вы не планируете покупать один из новых складных телефонов, можете не сомневаться, что некоторые функции будут вам доступны, если у вас телефон Samsung последнего поколения.

Как рассказал разработчик программного обеспечения для камеры, одним из важных нововведений станет функция автоматического масштабирования, которая позволит выполнять этот процесс автоматически при записи в режиме Flex Camera. Эта опция, присутствующая в новых моделях, будет запущена и для Galaxy Z Flip 5. Режим Flex Camcorder также появится в этой модели.

Среди других новых функций - возможность мгновенно поделиться замедленным видео, не сохраняя его в виде отдельного файла. Эта функция будет распространена гораздо шире: по слухам, она появится в следующих моделях: Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy S23, а также в линейке Galaxy Tab S9.

Motion Clipper, позволяющий создавать GIF-файлы с изображением людей или объектов, также будет доступен на всех вышеперечисленных устройствах. Raw Editor, позволяющий редактировать DNG-файлы в Galaxy Photo Editor, также появится на этих же устройствах - за исключением только Galaxy S23 FE, который, как предполагалось, получит его изначально.

С другой стороны, функции генеративного искусственного интеллекта, включая Portrait Studio, Sketch to Image и Live Effect, будут доступны на Galaxy Z Flip и Fold 4/5, Galaxy S22/23/24, Galaxy S23 FE и серии Galaxy Tab S8/9. И это отличная новость.

One UI 6.1.1 призван значительно улучшить функциональность камеры и инструментов искусственного интеллекта. Обновление принесет заметные улучшения устройствам Samsung, даже тем, которые не относятся к последнему поколению. Но стоит отметить, что некоторые модели из-за недостаточной аппаратной мощности так и не увидят этих улучшений, даже если получат другие опции, входящие в это обновление, о котором мы говорим.