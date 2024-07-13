Данная возможность появится благодаря партнерству с Google

В последнее время разработчики этого мессенджера постоянно выпускают обновления, чтобы улучшить одно из своих лучших приложений. Речь идет о WhatsApp, популярной платформе для обмена мгновенными сообщениями, которая вскоре получит удивительное обновление, позволяющее писать на любом языке.

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На днях мы рассказали вам о новых функциях, которые появились в бета-версии WhatsApp 2.24.15.5 для Android. Да, возможность расшифровывать голосовые заметки, чтобы не слушать бесконечные аудиозаписи, наконец-то появилась.

И все указывает на то, что совсем скоро мы сможем писать на любом языке через WhatsApp, чтобы общаться без всяких барьеров. В очередной раз, а как может быть иначе, это сделали коллеги из WaBetaInfo, которые обнаружили, что в последнем обновлении бета-версии WhatsApp для Android появится новая функция под названием Live Translate.

Как следует из названия, она автоматически переводит любой набранный вами текст на нужный язык благодаря сотрудничеству популярного приложения для обмена мгновенными сообщениями и Google Translate, чтобы обеспечить наилучший пользовательский опыт.

Эта новая функция появилась в версии 2.24.15.8, но она доступна не всем. Однако WaBetAInfo удалось получить доступ к этой новой функции для перевода сообщений. Как видно на изображении, которое они опубликовали, работа WhatsApp Live Translate не является тайной.

Благодаря технологии перевода в реальном времени от Google вы сможете загружать различные языковые пакеты. И если кто-то напишет вам на другом языке, достаточно будет нажать на текст и указать язык, на который вы хотите, чтобы WhatsApp перевел сообщение.

WaBetaInfo обнаружила английский и хинди, но платформа для обмена мгновенными сообщениями наверняка добавит новые языки до окончательного запуска.

Не стоит забывать и о том, что на данный момент она доступна лишь ограниченной группе пользователей. Так что придется подождать, пока WhatsApp не охватит всех пользователей бета-версии, прежде чем состоится глобальный запуск.

Так что нужно набраться немного терпения, ведь все указывает на то, что очень скоро мы сможем пользоваться переводчиком в реальном времени в WhatsApp.