Июльское обновление безопасности 2024 пришло на Samsung Galaxy A55 5G в Индии с версией прошивки A556EXXXS4AXF6

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Samsung обещала, что как можно скорее обновит свои топовые телефоны, как высокого, так и среднего класса, до последнего патча безопасности Android, и вот уже месяц корейский гигант выполняет свое обещание. Не прошло и недели после выхода обновления Android July 2024, как компания начала распространять это новое обновление безопасности на одну из своих последних моделей Galaxy A.

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Как подтверждает SamMobile, первым телефоном Samsung, получившим июльское обновление Android, стал Samsung Galaxy A55 5G, смартфон верхнего среднего ценового диапазона, который оставил у пользователей хорошие впечатления.

Samsung начала выпускать июльское обновление Android 2024 для Galaxy A55 5G в Индии с версией прошивки A556EXXXS4AXF6. Ожидается, что в течение следующих нескольких недель новое программное обеспечение распространится и в остальных странах мира.

Разумеется, новая прошивка включает в себя патч безопасности July 2024, который устраняет в общей сложности 25 уязвимостей в системе безопасности и конфиденциальности, обнаруженных в Android, и еще 33, которые затрагивают только устройства серии Galaxy. Новый патч безопасности также исправляет ряд ошибок общего интерфейса, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, и повышает стабильность и производительность мобильного телефона.

Как только новое обновление безопасности станет доступно по всему миру, его можно будет установить, перейдя в раздел "Обновление ПО" в меню "Настройки" телефона Samsung и нажав на кнопку "Загрузить и установить".