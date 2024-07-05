Проблема безопасности, первоначально обнаруженная в смартфонах Pixel, также серьезно влияет на телефоны Samsung

Безопасность - один из самых важных аспектов современных технологий из-за растущих рисков в интернете. Поэтому проблема в системе безопасности Samsung Galaxy, возникшая там же, где и уязвимость в системе Google Pixel в июне прошлого года, заставляет Samsung работать в круглосуточном режиме, чтобы устранить существующий недостаток. Поэтому очень важно, чтобы пользователи Samsung Galaxy как можно скорее обновили свои телефоны, если они уже установили июньский патч, в котором и была обнаружена уязвимость.

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Согласно публикациям разработчиков Samsung, патч, выходящий в июле этого года, исправит несколько наиболее критичных проблем безопасности, существующих на устройствах Samsung, хотя работа над обновлением в этом месяце еще не завершена, поэтому Samsung призывает пользователей принять меры предосторожности, связанные с безопасностью их устройств, пока эти проблемы не будут полностью устранены.

Эти проблемы связаны с базовой версией Android, поэтому Pixel стали первыми телефонами, на которых были зафиксированы подобные нарушения безопасности, которые, как считалось ранее, не затронут другие бренды. Однако теперь стало известно, что проблема затрагивает и устройства помимо Pixel, и что Samsung работает круглосуточно, чтобы в следующих патчах безопасности было устранено как можно больше уязвимостей.

К сожалению, технологии в целом, то есть предметы, для функционирования которых требуется программное обеспечение, могут быть подвержены атакам со стороны внешних субъектов. Эти проблемы могут варьироваться от нарушения конфиденциальности для пользователя до перенапряжения компонентов, таких как процессор, который также может стать жертвой кибератаки. Поэтому отделы безопасности различных компаний призваны постепенно устранять все обнаруженные проблемы.