Корейская компания оставляет Samsung Galaxy A21s без обновлений

Вот и настал тот день, когда обновления для одного из самых продаваемых телефонов Samsung Galaxy A последних лет больше не будут выходить. В публикации на своем официальном сайте поддержки компания из Сувона подтвердила, что Samsung Galaxy A21s больше не будет получать новые исправления безопасности Android.

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Поэтому, если у вас есть доступный смартфон Samsung Galaxy среднего класса, выпущенный в 2020 году, и вы все еще им пользуетесь, мы рекомендуем вам перейти на одну из более новых моделей, которые все еще поддерживаются брендом.

Samsung выпустила Galaxy A21s в мае 2020 года с Android 10 под управлением One UI 2.0 и обещала, что он будет получать две новые версии Android и обновления безопасности в течение четырех лет.

После обновления до Android 11 с One UI 3.0 в 2021 году и Android 12 с One UI 4.1 в 2022 году, Samsung Galaxy A21s достиг своего четырехлетнего юбилея в мае прошлого года, а это означает, что корейский гигант прекратил поддержку программного обеспечения для этой модели Galaxy A.

На самом деле, последнее обновление безопасности, которое получил Samsung Galaxy A21s, - это обновление May 2024, которое устраняет почти 5 десятков проблем, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, исправляет ряд ошибок общего интерфейса, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, а также повышает производительность и стабильность работы устройства.

Если вы один из тех пользователей, которые все еще используют Samsung Galaxy A21s, то вы должны знать, что с этого момента ваш смартфон больше не будет защищен от возможных угроз, которые используют уязвимости такого типа для доступа к содержимому вашего смартфона. Поэтому наша рекомендация - установить неофициальную совместимую прошивку с более актуальными патчами безопасности или купить новый смартфон, который будет иметь обновления безопасности в течение нескольких лет.