Под воздействием солнца некоторые вредные компоненты в бутылке начинают разлагаться

Никого не удивляет, что пить воду из пластиковой бутылки, нагретой на солнце, вредно. Десятилетиями мы считали, что пить воду из перегретой бутылки, которая несколько дней простояла в машине, вредно, и были правы; однако наука наконец-то доказала, почему. Дело в том, что солнечный свет и ультрафиолетовое излучение заставляют бутылку выделять токсичные соединения, которые вредны в долгосрочной перспективе. Поэтому можно сделать глоток, но не стоит делать это регулярно.

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В ходе исследования, проведенного в Университете Цзинань (Китай), шесть видов пластиковых бутылок подвергались воздействию солнечного ультрафиолетового излучения и света. В результате бутылки стали выделять жизненно важные органические соединения (VOCs) - вещества, которые испаряются при низких температурах, в основном при комнатной температуре. VOC в бутылках - это вредные вещества, такие как метилбензол, додеканаль, алканы или кислоты, которые поступают из топлива, красок или чистящих средств.

Однако важно отметить, что пить из бутылки, находящейся на солнце, вредно, если это делать постоянно. Вам не повредит, если вы сделаете глоток или выпьете целую бутылку, которая находилась на солнце в бассейне, на пляже или в машине, не считая питья горячей воды. Но не следует допускать, чтобы это вошло в привычку. Также не стоит охлаждать бутылку или использовать ее повторно после нагревания, так как соединения уже выделились и останутся в ней даже при охлаждении.

Если вы собираетесь этим летом на пляж, в бассейн или куда-либо еще, мы рекомендуем использовать бутылки из нержавеющей стали, поскольку они не разлагаются так, как пластиковые. Вы также можете использовать стеклянные бутылки, но будьте осторожны, так как они легко бьются. Кроме того, они не лучшим образом влияют на окружающую среду.