Теперь вы можете создавать песни с помощью искусственного интеллекта со своего iPhone благодаря этому новому приложению.

Генеративный искусственный интеллект прочно вошел в повседневную жизнь пользователей, и использование этой технологии для создания изображений и видео является относительно нормальным явлением. В случае с музыкой ситуация несколько иная, существующих предложений не так много, и, более того, есть одно, которое выделяется на фоне остальных. Suno вошел в жизнь пользователей как лучший генератор музыки с искусственным интеллектом.

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Однако у Suno был один существенный недостаток - формат, в котором он был доступен. Доступ к нему можно было получить только через браузер, и, к сожалению, это оттолкнуло многих пользователей. Причина понятна: подавляющее большинство людей носит в кармане мобильный телефон, поэтому удобнее иметь приложение, с помощью которого можно пользоваться услугами. Просьбы сбылись, Suno запускает свое приложение для iPhone.

Создавать музыку в Suno очень просто, но чтобы использовать весь потенциал Suno, рекомендуется изучить инструкции, которых достаточно в сети.

Чтобы скачать Suno, достаточно перейти по этой ссылке, которая приведет вас на страницу Suno в App Store. Требования к приложению следующие:

Доступное свободное дисковое пространство 36 МБ

iPhone с iOS 17 или выше

Язык, на котором доступно приложение Suno, — только английский, но в ближайшие месяцы оно может быть обновлено, чтобы предложить больше языков. Хотя это бесплатное приложение, оно предлагает модель подписки с четырьмя различными планами:

Про-план за $10 в месяц

План Premier за $30 в месяц

Про-план за $96 в год

Годовой план Premier за $289

Интерфейс приложения оправдывает ожидания. Оно было адаптировано для iPhone таким образом, чтобы предложить лучший опыт, чем при использовании браузерной версии.

Теперь остается только ждать, когда Suno выпустит свою версию для Android. Возможно, она уже находится в разработке или, к сожалению, никогда не появится. В любом случае, пользователи iPhone смогут начать создавать песни с помощью искусственного интеллекта на своих телефонах благодаря этому новому приложению.