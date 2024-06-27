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Vlad_37
Call of Duty: Warzone Mobile получит новые события и режим "Zombie Royale" в обновлении 4-го сезона
Только что в Call of Duty: Warzone Mobile вышло обновление, которое принесло с собой появление зомби и других новых возможностей

В конце прошлого месяца игровые СМИ рассказали вам о наступлении 4-го сезона в Call of Duty, а это значит, что текущие игры франшизы, за исключением Call of Duty: Mobile, получат несколько новых интересных дополнений. Теперь, спустя почти месяц, мы снова говорим о 4-м сезоне, поскольку Modern Warfare III, Warzone и, конечно же, Warzone Mobile получили новые дополнения в обновлении середины сезона, которое доступно уже сейчас.

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Что касается Call of Duty: Warzone Mobile, то этот сезон 4 reloaded, а именно так называется новое обновление, принесет хорошую порцию новых возможностей, таких как появление зомби. "Химическая катастрофа вызвала лавину зомби в Call of Duty: Warzone Mobile. Теперь игроки могут сражаться с врагами, как неживыми, так и живыми, в новом режиме игры, который включает в себя обновленные карты, новые еженедельные события и многое другое", — говорится в официальном блоге игры.


Как видите, появление зомби в Call of Duty: Warzone Mobile - одно из главных событий этого обновления середины сезона, но, как мы уже сказали, не единственное. Для начала - новый игровой режим, который появился на острове Возрождения на ограниченное время и получил название Zombies Royale. В этом режиме все начинается как обычно, но игроки, которых уничтожают, возвращаются в игру в образе зомби, чтобы попытаться добить оставшихся людей. Конечно, можно снова стать человеком, приняв противовирусные препараты.

Warzone Mobile также получила еще один ограниченный режим игры в Rebirth Island под названием Chaotic Resurgence, в котором игроки смогут насладиться классическим режимом, но в новой версии. В этом режиме игроки будут получать особые хаотические бонусы, такие как суперскорость и случайные серии убийств во время игры, что сделает каждую игру еще более безумной, чем обычно. Чем дольше вы продержитесь в игре, тем больше сможете насладиться этими бонусами.

Как мы уже говорили, в Warzone Mobile появится еще больше новых возможностей, ведь в Верданске появились новые точки интереса. "Врата ада широко распахнулись. Огромные валуны падают из мистического портала в небе, порождая новые точки интереса по всей карте. Игроков, которые осмелятся пройти через разбитые каменные ворота, ведущие на кладбище зомби, ждут не только опасности, но и ценные лутбоксы", — говорится в официальном блоге Call of Duty. Кроме того, как вы можете видеть, зомби будут присутствовать как на острове Возрождения, так и в Верданске, так что, стреляя в них, вы получите хорошее количество дополнительных очков.

Наконец, Call of Duty: Warzone Mobile была синхронизирована с Modern Warfare III и Warzone с появлением 4-го сезона перезагрузки. Таким образом, теперь для всех трех игр будут одинаковыми Battle Pass, BlackCell, прогресс оружия и награды, включая определенные наборы.

#игры #call of duty: warzone mobile
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