Июньское обновление безопасности уже пришло на Samsung Galaxy A54 5G в США с версией прошивки A546USQS7CXF3.

В последнюю неделю июня Samsung продолжает обновлять свои лучшие телефоны, как высокого, так и среднего класса, последним патчем безопасности Android за текущий месяц. И хорошим доказательством этого является то, что корейский гигант продолжил выкатывать июньское обновление Android на одно из своих самых популярных устройств Galaxy A.

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После обновления Samsung Galaxy A53 патчем безопасности June 2024 в Европе южнокорейский бренд сделал то же самое с его преемником, Samsung Galaxy A54 5G.

Как подтверждает специализированное издание SamMobile, Samsung начала распространять обновление Android June 2024 на модели Galaxy A54 5G в США, и ожидается, что в ближайшие недели оно появится и на остальных моделях в мире.

Новое обновление безопасности устраняет около 5 десятков проблем, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, исправляет несколько общих ошибок, влияющих на пользовательский интерфейс, а также улучшает производительность и стабильность устройства.

Как только обновление будет выпущено для устройств Galaxy A54 5G по всему миру, вы сможете проверить, получили ли вы его, зайдя в меню "Настройки" смартфона и нажав на "Обновление ПО".

Как только новая версия программного обеспечения будет доступна, вам останется только нажать на кнопку "Загрузить и установить" и позволить One UI обновить ваше мобильное устройство последним патчем безопасности для Android.