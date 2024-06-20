Платформа для классических игр Antstream появится на мобильных устройствах Apple 27 июня

Antstream, популярный сервис потокового воспроизведения ретро-игр по подписке, скоро появится на iPhone и iPad после восторженных отзывов на других системах. Платформа предлагает доступ к сотням ретро-видеоигр, которыми поклонники классики теперь смогут наслаждаться и на мобильных телефонах и планшетных компьютерах Apple.

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Сервис Antstream появится в Apple 27 июня, и в его распоряжении будет активный каталог из более чем 1300 игр, в основном из 80-х и 90-х годов, которые представляют собой каталог для ностальгирующих. На самом деле, этот сервис имеет особую ценность с точки зрения сохранения, поскольку в наши дни не так-то просто получить доступ к видеоиграм, которым уже 30 или 40 лет.

Стоимость этой системы составляет 4 евро в месяц или 30 евро в год, хотя на таких платформах, как Xbox, можно приобрести пожизненную подписку, которая дает доступ к сервису до тех пор, пока он остается активным, за единовременную плату в 80 евро. Для тех, кто любит ретро-видеоигры, это предложение стоит рассмотреть, ведь такая оплата дает доступ к огромному каталогу и позволяет больше никогда не беспокоиться о платежах.

Потоковые видеоигры - это постоянно растущая тенденция, и тому есть множество причин. Прежде всего, это платформы, которые, подобно Netflix или аналогичным платформам, предлагают огромный каталог в обмен на ежемесячную плату. С другой стороны, это позволяет наслаждаться требовательными видеоиграми, не имея самого современного оборудования, а также не скачивая их тем, у кого ограниченный объем памяти.

Фактически, даже такие крупные игры, как Genshin Impact, уже запустили свою облачную систему, хотя в случае с HoYoverse и Honkai: Star Rail они также пошли по тому же пути ранее, правда, во втором случае через известную облачную игровую систему GeForce NOW, которая является частью каталога сервисов NVIDIA. Кроме того, конечно, есть и известные системы двух крупных игровых компаний, Xbox Game Pass и PlayStation Plus.