Новая модель FIMI MINI 3 поддерживает запись видео в 4K/60 fps и 12-кратный цифровой зум

Сегодня любителям Xiaomi повезло, ведь китайский бренд подарил нам утро, полное новостей. После анонса новой умной рисоварки, которая теперь доступна во всем мире, компания также представила FIMI MINI 3, свой новый дрон с камерой с разрешением 4K.

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FIMI, бренд беспилотников Xiaomi, пополнил свой каталог. FIMI MINI 3 поддерживает запись видео в формате 4K/60 fps и 12-кратный цифровой зум, что позволяет получать четкие и детализированные изображения. Кроме того, он оснащен 1/2-дюймовым 48-Мп датчиком Sony, который повышает производительность и обеспечивает отличную запись при любом освещении, даже при съемке абсолютно ночных сцен благодаря режиму AI Super Night Video.

Для передачи контента дрон использует SoLink - технологию передачи цифрового изображения высокой четкости, позволяющую передавать его в режиме реального времени на расстояние до 9 км. Что касается его внешнего вида, то он отличается изящным, портативным и ультралегким дизайном, который позволяет брать его с собой куда угодно без каких-либо неудобств, ведь он весит практически столько же, сколько смартфон, который мы всегда носим с собой: 250 граммов.

Благодаря новой интеллектуальной системе управления аккумулятором время полета на одном заряде составляет 32 минуты, хотя для увеличения продолжительности полета можно использовать и двойной аккумулятор. Когда батарея разрядится, пользователь может легко зарядить дрон через порт USB-C, который поддерживает быструю зарядку до 27 Вт.

Помимо самого дрона, в комплект поставки входит несколько необходимых для работы предметов: пульт дистанционного управления, 8 запасных пропеллеров, кабель для зарядки USB-C, аккумулятор, отвертка, 4 винта, крышка подвеса, 2 кабеля и инструкция для обучения управлению дроном.