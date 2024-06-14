Обновление HyperOS пришло на глобальный вариант Redmi Note 11 с версией прошивки 1.0.5.0.TGCMIXM.

Хотя развертывание HyperOS, нового пользовательского интерфейса Xiaomi для Android, уже выходит на финальную стадию, китайский гигант в очередной раз удивил нас, запустив обновление на одном из самых продаваемых смартфонов бренда Redmi в 2022 году. Речь идет о Xiaomi Redmi Note 11.

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Как сообщает Xiaomi Addicts, первая стабильная версия Android 13 и HyperOS уже начала распространяться на Redmi Note 11 по всему миру и должна стать доступной для всех владельцев этого устройства в ближайшие дни.

Версия, которую Xiaomi выпустила для Redmi Note 11, соответствует сборке с кодом 1.0.5.0.TGCMIXM, которая предназначена для глобальной версии устройства. Это первый стабильный вариант HyperOS и Android 13, который появился на Redmi Note 11 и теперь доступен всем пользователям глобальной прошивки.

Ранее Redmi Note 11 получил это обновление в виде бета-версии прошивки 1.0.3.0.TGCMIXM, но, как обычно, этот вариант был доступен только для пользователей, зарегистрированных в программе Mi Pilot.

С появлением HyperOS на Redmi Note 11 этот двухлетний смартфон среднего класса получит ряд чрезвычайно интересных новых функций, таких как обновленный дизайн с новыми пакетами иконок, более настраиваемый экран блокировки и новый центр управления, ряд функций, улучшающих плавность и производительность телефона, а также набор инструментов и функций, основанных на искусственном интеллекте.

Если у вас Redmi Note 11, и вы не хотите ждать, пока обновление придет на ваше устройство, вы можете скачать файл обновления по этой ссылке и установить его вручную, если у вас имеются необходимые навыки.