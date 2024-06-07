В настройках Windows 11 можно будет редактировать изображение профиля учетной записи Microsoft.

Windows 11 - это операционная система с большим количеством опций, о которых часто ничего не известно. Похоже, Microsoft намерена добавить еще одну, которую пользователи вполне могут не заметить и которая, действительно, может оказаться очень привлекательной.

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Речь идет об инструменте, который позволит расширенно редактировать изображения профилей - возможность, которая только что была обнаружена в последней сборке для инсайдеров операционной системы Windows 11. Эта разработка - еще один шаг в сторону от традиционной панели управления и направляет пользователей на использование раздела «Параметры», который становится все более полным и полезным в операционной системе редмондской компании.

В Windows 11 есть ряд малоизвестных функций, которые могут оказаться чрезвычайно полезными. В стабильной версии Windows 11 эти функции найти относительно легко. Однако для тех, кто использует версии Insider (тестовые), доступ к ним может потребовать дополнительных усилий. Одним из последних дополнений в этом отношении является расширенный инструмент редактирования изображения профиля, представленный в сборке 26231 для инсайдеров.

Новый инструмент в «Параметрах Windows» позволяет не только изменить фотографию профиля учетной записи Microsoft с компьютера или самостоятельно сделанную фотографию, но и предлагает несколько вариантов настройки изображения. Среди наиболее заметных функций можно выделить следующие:

Размытие фона: эта опция позволяет пользователям применить размытие к фону фотографии профиля, чтобы главная фигура лучше выделялась.

Увеличение разрешения: Пользователи могут увеличить разрешение изображения своего профиля, что полезно для того, чтобы оно выглядело четким на всех устройствах.

Применение фильтров: можно добавить визуальные фильтры, чтобы придать фотографии профиля более индивидуальный и стильный оттенок.

Важно отметить, что эффекты и фильтры, примененные к фотографии профиля, будут отражаться на всей учетной записи Microsoft. Однако пока неясно, будет ли эта функция доступна пользователям, которые предпочитают входить в систему с локальной учетной записью, а не с учетной записью Microsoft.