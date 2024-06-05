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Vlad_37
Генеративный искусственный интеллект появится в смартфонах OPPO
OPPO четко обозначила свою позицию в пользу внедрения функций на основе искусственного интеллекта во всем своем ассортименте.

Компания OPPO объявила, что в течение 2024 года она сосредоточит свои усилия на том, чтобы предоставить различные функции, связанные с искусственным интеллектом, как можно большему числу пользователей своих устройств по всему миру, стремясь к концу года превысить 50 миллионов пользователей.

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Для достижения этой цели китайская компания тесно сотрудничала с ведущими компаниями отрасли, включая Google, Microsoft и MediaTek.

Билли Чжан, президент компании OPPO по маркетингу, продажам и обслуживанию, заявил, что благодаря своим усилиям они намерены сделать смартфоны с поддержкой искусственного интеллекта доступными для всех пользователей. Поэтому стоит ожидать, что не только дорогие модели бренда будут оснащены функциями искусственного интеллекта. Более дешевые модели также получат преимущества от новейших разработок.

В связи с этим OPPO поясняет, что за последние десять лет бренд подал более 5 000 различных патентов, связанных с разработками в области искусственного интеллекта (70 % из них относятся к области обработки изображений). Более того, на сегодняшний день в смартфонах бренда уже реализовано более 100 различных возможностей искусственного интеллекта.

Что касается грядущих моделей, то, по словам представителей бренда, именно в серии OPPO Reno12 и будущем флагмане серии OPPO Find X будет дебютировать новая гибридная архитектура искусственного интеллекта, которая объединит возможности, обрабатываемые на устройстве и в облаке. Для этого OPPO сотрудничает с Google, чтобы интегрировать языковые модели Gemini в эти телефоны.

Эти модели позволят реализовать такие функции, как AI Writer или AI Recording Summary, которые могут автономно генерировать тексты или короткие голосовые записи. Обе эти функции войдут в набор функций искусственного интеллекта AI Toolbox.

OPPO также сотрудничает с MediaTek, чтобы использовать оптимизированные чипы для повышения эффективности хранения и вычислений при выполнении таких задач, и с Microsoft, которая обеспечит новые, более эффективные возможности преобразования голоса и текста на устройствах OPPO.

OPPO также хотела сделать акцент на конкретных функциях, таких как OPPO AI Eraser - функция, которая позволяет удалять нежелательные объекты с фотографий с помощью искусственного интеллекта в несколько простых шагов. По данным бренда, в настоящее время пользователи используют эту функцию в среднем 15 раз в день.

#искусственный интеллект #oppo
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