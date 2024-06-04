Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Qualcomm планирует через пять лет обогнать Intel на рынке ПК с ОС Windows
Qualcomm хочет достичь доли рынка ПК в 50% за пять лет.

Новый Snapdragon X Elite от Qualcomm, основанный на технологии ARM, скоро появится на рынке в ПК, подготовленных к использованию искусственного интеллекта. Этот запуск представляет собой серьезную угрозу для процессоров x86, которые долгое время управляли ПК с Windows. Другими словами, у Intel и AMD проблемы.

реклама

Генеральный директор ARM Holdings выразил уверенность, что его платформа придет на рынок Windows не как нишевый продукт, а как разрушительная сила.

Согласно недавнему заявлению, технологическая компания намерена достичь 50-процентной доли рынка ПК с ОС Windows. Это, несомненно, хорошая цель, но удивительно то, что она планирует достичь ее всего за пять лет. Мы говорим о таком важном повороте, что в этом случае некоторые из нынешних игроков в данном сегменте оказались бы в серьезной опасности.

Дело в том, что если планы реализуются, это станет сокрушительным ударом по архитектуре x86, особенно для Intel, которая в настоящее время занимает львиную долю рынка. Хотя AMD имеет значительную долю, она не идет ни в какое сравнение с долей Intel и является более разносторонней. По последним данным аналитиков, Intel занимает 78 % мирового рынка, AMD - 13 %, а оставшиеся 9 % поделены между Apple, Qualcomm, ARM и MediaTek.

Первые компьютеры Copilot на базе процессора Qualcomm Snapdragon X Elite должны появиться в середине июня 2024 года, так что вскоре мы сможем реально оценить все преимущества этих ПК. В конце этого года они также будут конкурировать с новейшими процессорами x86 от AMD и Intel, что даст нам четкое представление о том, как будет проходить эта ожесточенная борьба за первенство на растущем рынке ПК с искусственным интеллектом.

Выход Qualcomm на рынок ПК с Windows, где искусственный интеллект является неотъемлемой частью ПК - знаменует собой поворотный момент для отрасли. Благодаря мощной поддержке Microsoft появление устройств на базе ARM может существенно изменить динамику рынка. Энергоэффективность и производительность, которые обещает эта архитектура, в сочетании с возможностями Qualcomm в области искусственного интеллекта представляют собой серьезный вызов для традиционных игроков рынка x86.

Хотя цель захватить 50 % рынка за пять лет весьма амбициозна, текущая траектория развития и стратегии Qualcomm говорят о том, что это вполне реальная возможность. Однако Intel и AMD не будут сидеть сложа руки, и, учитывая собственные разработки в области искусственного интеллекта и передовых NPU, оба технологических гиганта, надеемся, будут готовы защитить завоеванные позиции. В противном случае все может обернуться для них очень плохо.

#qualcomm #процессор
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Меркурис: Россия сделала бесполезным крупнейшее в мире хранилище газа на Украине
8
Руководство Huawei предлагает смириться с тем, что китайским производителям не покорится 3-нм техпроцесс
5
Эксперт Норфилд: Украинские чиновники присвоили средства, направленные на оборону Харькова
3
В Японии два истребителя F-35 совершили аварийную посадку из-за отказа электроники
+
Ремейк Fallout 2 на движке Fallout 4 будет распространяться через Steam
5
CNN: Американский генерал назвал "несусветной глупостью" жалобы ВСУ на танки Abrams
2
Microsoft начинает новую кампанию по принуждению пользователей Windows 10 к обновлению
14
Экономика США выиграет от инвестиций НАСА в суперсплав для 3D-печати
2
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую отдаленную от нас галактику во Вселенной
+
Nitrux 3.5: геймерам стоит попробовать этот дистрибутив Linux
12
Galaxy S25 Ultra может получить хранилище UFS 4.1
+
Директор Take Two намекнул на выход GTA 7 в новом интервью
2
Defense Post: Истребители F-35 ВВС США получат противокорабельные ракеты производства Норвегии
+
Microsoft представила список новых игр в Xbox Game Pass в июне
+
У футуристического грузовика SuperTruck 2 расход топлива составляет всего 18 литров на 100 км
+
Официально представлены цветовые решения складного телефона Honor Magic V Flip
+
AMD анонсировала чипсеты 800-й серии и пообещала поддерживать Socket AM5 как минимум до 2027 года
1
Аналитики: складные смартфоны Huawei, Honor, Motorola и Vivo стали в разы популярнее
1
Планшет OnePlus Pad 2 на чипе Snapdragon 8 Gen 3 протестировали в Geekbench
+
Seasonic представила блок питания PRIME TX-1600 Noctua Edition
+

Популярные статьи

Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
33
Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
246
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня
1
Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB
9
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
47
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
141
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
52
Как в Windows 10 установить тему Windows Vista - инструкция
7
Как снизить риски при получении интернет-заказов
9
Почему США в спешном порядке проводят испытательные пуски ракет Minuteman III
5

Сейчас обсуждают

Giant_calmar
23:21
Интел уничтожен, посмотрим, что они покажут нам осенью)
AMD Ryzen 9 9900X в паре с Radeon RX 7900 XTX протестировали в Avatar Frontiers of Pandora
DIP48
23:05
"Пифтонна бомба...как котят"
Украинский военнослужащий назвал самым грозным оружием России корректируемые авиабомбы
Cowboy Huggies
23:04
Все мы можем ошибаться. Не ошибается тот, кто ничего не делает!
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Cowboy Huggies
23:02
А что у них слюна течет?
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Crashtest
22:53
Из-за этой функции теперь глючит закрытие вкладки кнопкой мыши, даже если точно навести курсор. Но есть сочетание клавиш Ctrl+W, которое исправит ситуацию, но мышкой все же куда привычнее.
В браузере Opera появилась новая функция Tab Emojis
Tarment
22:48
Ну что ж, ученик превзошёл своего учителя, ты можешь гордиться
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Кекес
22:48
Китя мой ученик, причём не самый лучший.
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Megagad
22:47
Они не живут в России ;) Они ОБА "бульбаши" :) Тобишь - БЕЛОРУСЫ!
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Tarment
22:45
Что? Да ты 2 слова связать не можешь тупицы кусок, от тебя видно только какую то шаблонную ересь, причём на уровне детского сада. Ты 1 из самых тупых амдшников на этом сайте, даже ниже Кити, а ниже Ки...
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Батя шешенбека
22:43
Оставьте в покое сыночку, козлы
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем