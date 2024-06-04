Qualcomm хочет достичь доли рынка ПК в 50% за пять лет.

Новый Snapdragon X Elite от Qualcomm, основанный на технологии ARM, скоро появится на рынке в ПК, подготовленных к использованию искусственного интеллекта. Этот запуск представляет собой серьезную угрозу для процессоров x86, которые долгое время управляли ПК с Windows. Другими словами, у Intel и AMD проблемы.

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Генеральный директор ARM Holdings выразил уверенность, что его платформа придет на рынок Windows не как нишевый продукт, а как разрушительная сила.

Согласно недавнему заявлению, технологическая компания намерена достичь 50-процентной доли рынка ПК с ОС Windows. Это, несомненно, хорошая цель, но удивительно то, что она планирует достичь ее всего за пять лет. Мы говорим о таком важном повороте, что в этом случае некоторые из нынешних игроков в данном сегменте оказались бы в серьезной опасности.

Дело в том, что если планы реализуются, это станет сокрушительным ударом по архитектуре x86, особенно для Intel, которая в настоящее время занимает львиную долю рынка. Хотя AMD имеет значительную долю, она не идет ни в какое сравнение с долей Intel и является более разносторонней. По последним данным аналитиков, Intel занимает 78 % мирового рынка, AMD - 13 %, а оставшиеся 9 % поделены между Apple, Qualcomm, ARM и MediaTek.

Первые компьютеры Copilot на базе процессора Qualcomm Snapdragon X Elite должны появиться в середине июня 2024 года, так что вскоре мы сможем реально оценить все преимущества этих ПК. В конце этого года они также будут конкурировать с новейшими процессорами x86 от AMD и Intel, что даст нам четкое представление о том, как будет проходить эта ожесточенная борьба за первенство на растущем рынке ПК с искусственным интеллектом.

Выход Qualcomm на рынок ПК с Windows, где искусственный интеллект является неотъемлемой частью ПК - знаменует собой поворотный момент для отрасли. Благодаря мощной поддержке Microsoft появление устройств на базе ARM может существенно изменить динамику рынка. Энергоэффективность и производительность, которые обещает эта архитектура, в сочетании с возможностями Qualcomm в области искусственного интеллекта представляют собой серьезный вызов для традиционных игроков рынка x86.

Хотя цель захватить 50 % рынка за пять лет весьма амбициозна, текущая траектория развития и стратегии Qualcomm говорят о том, что это вполне реальная возможность. Однако Intel и AMD не будут сидеть сложа руки, и, учитывая собственные разработки в области искусственного интеллекта и передовых NPU, оба технологических гиганта, надеемся, будут готовы защитить завоеванные позиции. В противном случае все может обернуться для них очень плохо.