Браузер Google Chrome развертывает очень полезную функции на смартфонах Android.





Как сообщает Google в своем блоге поддержки: «В последней версии Chrome мы представляем функцию минимизированных пользовательских вкладок, которая позволяет пользователям легко переходить от установленного приложения к веб-контенту. Простым нажатием кнопки вниз на панели инструментов Chrome «Пользовательские вкладки» пользователь может свернуть пользовательскую вкладку в компактное плавающее окно «картинка в картинке»».

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Очень полезное улучшение, как вы увидите ниже, и скоро оно будет доступно всем пользователям Chrome для Android. А как же пользователи iPhone и iPad? Ну, им придется немного подождать.

Новый инструмент, который значительно упростит вам открытие ссылок в других приложениях. Таким образом, теперь вы сможете пользоваться более удобными опциями при открытии ссылки в электронном письме, поскольку она открывается в отдельном окне, которое можно свернуть.

Как видно на GIF, опубликованном Google, если вы получите ссылку в письме и нажмете на нее, откроется окно Chrome, и вы сможете свернуть его. Таким образом, вы сможете продолжить работу над письмом, одновременно просматривая веб-страницы.

То же самое касается и других сервисов. Представьте, что вы находитесь в WhatsApp и вам присылают ссылку. Вы сможете открыть ее и прокомментировать в интернете, оставаясь в приложении WhatsApp. Да, многооконный режим Chrome значительно повысит удобство использования этого браузера.

Это хороший ход Google, который скоро станет доступен всем, так что осталось только набраться терпения, пока этот новый многооконный режим не появится в браузере Google.