Более умные ответы Siri, новые голоса, улучшенное управление воспроизведением и обзор уведомлений.

Одним из главных героев iOS 18 станет Siri. Виртуального помощника iPhone ждет полная перестройка, и, похоже, это произойдет благодаря инструментам OpenAI и ChatGPT. В новом отчете рассказывается о некоторых новых функциях, которые мы можем увидеть в Siri, а также в собственных приложениях.

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Как сообщает источник AppleInsider, в iOS 18 появятся функции создания умных ответов в приложении «Сообщения», ИИ-черновик в приложении «Фото», а также новые возможности Siri, включая улучшенные ответы.

Вот общий список:

Улучшенные ответы: ответы Siri будут улучшены благодаря новой системе интеллектуальных ответов. Новые голоса: Siri получит новые, более реалистичные голоса для более естественных разговоров и улучшенную функциональность для ввода текста в Siri. Улучшенное управление воспроизведением: Siri сможет управлять воспроизведением музыки с другого устройства. Например, с iPhone она будет управлять воспроизведением на Mac. Однако появление этой функции может быть отложено. Контроль: Siri сможет предоставлять сводку уведомлений.

Среди других новых функций ожидается появление умных ответов в приложении «Сообщения», удаление объектов с фотографий в приложении «Фото», а также включение голосовых заметок и решение математических формул в приложении «Заметки».

Помимо функций искусственного интеллекта, в iOS 18 появятся возможности кастомизации. Все указывает на то, что иконки на домашнем экране можно будет свободно располагать и даже менять их цвет. Однако эти и другие новые функции должны быть подтверждены на WWDC 2024.