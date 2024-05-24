Windows 10 перестанет получать обновления и техническую поддержку 14 октября 2025 года.

Microsoft дала понять, что дни Windows 10 сочтены. Это не первый раз, когда компания из Редмонда делает подобное заявление, более того, некоторые версии Windows 10 уже потеряли или вот-вот потеряют поддержку. На этот раз Microsoft сообщает, что 14 октября 2025 года все версии Windows 10 перестанут получать обновления.

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Объявление было сделано в официальном блоге Microsoft, и это не стало неожиданностью для большинства пользователей, поскольку компания из Редмонда своевременно предупредила об окончании поддержки Windows 10. Логично, что не все пользователи перешли на Windows 11, и это будет проблемой, которую придется решать по мере приближения даты окончания поддержки.

Прекращение поддержки Windows 10 будет иметь многосторонний характер. Все компьютеры с этой версией операционной системы Microsoft больше не будут получать обновления безопасности, а также прекратится поддержка проблем, которые могут возникнуть после истечения срока поддержки.

Это означает, что в случае обнаружения критической ошибки в Windows 10 Microsoft сможет не предпринимать никаких действий, поскольку больше не будет обязана предоставлять пользователям исправления. Кроме того, любые новые угрозы смогут подвергнуть эти системы опасности.

Самым очевидным решением, позволяющим избежать подобной ситуации, является обновление до Windows 11. Этот переход стал возможен практически с момента выхода этой версии, хотя сейчас, после нескольких изменений и обновлений этой операционной системы, лучше всего выполнить чистую установку.

Кроме того, прекращение поддержки Windows 10 затрагивает не только операционную систему. Microsoft также указывает, что это коснется и приложений Microsoft Office. В частности, Office 2016 и Office 2019 также достигнут конца поддержки и больше не будут получать обновления, устраняющие проблемы или добавляющие улучшения.

Очевидно, что Microsoft предоставила пользователям достаточно времени для внесения необходимых изменений, чтобы сделать их компьютеры совместимыми с Windows 11 и избежать прекращения поддержки Windows 10.

На данный момент у пользователей есть больше года, чтобы перейти на Windows 11 или, если они не смогут сделать это на своем текущем устройстве, рассмотреть возможность приобретения нового ноутбука или замены компонентов настольного компьютера, чтобы соответствовать конкретным и необходимым требованиям Windows 11.