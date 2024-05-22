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Vlad_37
Microsoft Edge будет переводить видео с YouTube в реальном времени с помощью ИИ
Microsoft перешла на искусственный интеллект, и теперь Edge будет переводить видео с YouTube, LinkedIn и Coursera в режиме реального времени.

Компания Microsoft представила все свои достижения на мероприятии, состоявшемся в понедельник, и мы смогли узнать о ее новых аппаратных инновациях, отмеченных выпуском Surface Laptop и Surface Pro. Логично, что при том размахе, который устроила редмондская компания, это было не единственное, что она анонсировала, и мы смогли узнать о целом ряде достижений в области искусственного интеллекта, направленных на улучшение работы с Windows 11.

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В то время как Recall привлек внимание публики, Microsoft также продемонстрировала миру свой переводчик в реальном времени. Эта функция позволяет переводить любое видео или контент одновременно с его просмотром. Ожидалось, что эта функция будет интегрирована в Windows, но сюрпризом стало известие о том, что она станет частью Edge.

Браузер Microsoft не входит в число самых популярных в мире, Microsoft знает об этом и поэтому проводит такие навязчивые кампании, направленные на убеждение пользователей. Возможно, так больше не будет продолжаться, у Microsoft есть огромное преимущество, и Edge может очень хорошо себя зарекомендовать благодаря этой интеграции.

Демонстрация Microsoft на мероприятии показала, как любой пользователь Edge может получить доступ к этому автоматическому переводу. Функция проста в использовании, и в примере было показано, что вам нужно только нажать на кнопку, которая появится рядом с видео, если платформа поддерживает перевод в реальном времени.

В практическом примере это было видео LinkedIn, но Microsoft отметила, что это лишь одна из платформ, на которых будет доступна функция, и подчеркнула, что она также будет работать на YouTube. Предполагается, что в этот список будут добавлены новые платформы, чтобы расширить круг пользователей.

Польза будет максимальной, а доступ к любому типу контента, независимо от языка, станет возможным. Microsoft сделала ставку на ИИ как на катализатор технологического обновления своего бизнеса, и пока, похоже, все идет гладко. Более того, компания даже успешно интегрирует Copilot в Windows 11.

Пока неизвестно, когда эта интеграция станет официальной, но компания планирует сделать это в ближайшие несколько месяцев. Демонстрация показывает потенциал этой интеграции ИИ, хотя за ней будет стоять человек, чтобы ее можно было постоянно улучшать. На данный момент автоматический перевод поддерживается несколькими языками, в том числе и русским, а также будет доступен на платформах Coursera, YouTube и LinkedIn.

#искусственный интеллект #microsoft edge
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