В телефоны китайского производителя будут интегрированы Image 2 и Gemini, генеративный инструмент и помощник ИИ от Google.

Один из самых популярных китайских производителей на рынке телефонов, компания HONOR, только что анонсировала новую функцию для своих грядущих устройств: они будут оснащены возможностями искусственного интеллекта Google. Давайте узнаем все, что известно на данный момент об этой новости, которая подразумевает, что пользователи бренда смогут наслаждаться генеративным ИИ от технологического гиганта, например, его ИИ-ассистентом.

реклама

Компания HONOR, несомненно, находится на вершине инноваций, и самым большим доказательством этого являются прорывы в области искусственного интеллекта, которые она внедряет в свои устройства. В феврале прошлого года китайская компания выпустила флагманский смартфон Magic 6 Pro, оснащенный функцией искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям открывать приложения, просто взглянув на свой телефон. Не ограничившись этим, несколько недель назад они предложили нам попробовать провести эксперимент, в ходе которого мы могли управлять автомобилем с помощью взгляда.

Теперь, похоже, они хотят сделать еще один шаг вперед, включив в свои устройства функции искусственного интеллекта Google, сообщает американское СМИ CNBC, которое пообщалось с представителем бренда. В частности, речь идет об интеграции Gemini, ИИ-помощника Google, который был запущен в декабре прошлого года и призван конкурировать с ChatGPT, популярным чат-ботом, разработанным американской компанией OpenAI.

Более того, это не единственная передовая функция генеративного ИИ, которая появится в аппаратной части HONOR: Image 2, инструмент, генерирующий изображения из текста, также появится на будущих устройствах. Кроме того, известно, что Gemini и Image 2 будут работать на базе Google Cloud - облачной платформы компании Mountain View для разработчиков и искусственного интеллекта.

Однако HONOR уже не первый производитель, объявивший о том, что их смартфоны будут оснащены функциями искусственного интеллекта Google: несколько месяцев назад Samsung опередила их. Ранее в этом году южнокорейская компания также сообщила о сотрудничестве с Google Cloud, чтобы интегрировать в свои телефоны Image 2 и Gemini Pro, два инструмента, о которых мы только что говорили.