В этот "вторник исправлений" Intel выпустила 41 новое предупреждение о безопасности для более чем 90 уязвимостей, некоторые из которых потенциально очень опасны.

В минувший вторник Intel не оставалось ничего другого, как принять срочные меры и выпустить серию рекомендаций по безопасности для устранения более чем 90 уязвимостей, обнаруженных в нескольких продуктах компании.

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Эта практика, известная как "вторник патчей", является традицией в технологической индустрии. Вы, вероятно, знакомы с Microsoft, которая выпускает обновления безопасности во второй вторник каждого месяца. Однако в этот раз для компании Intel он оказался особенно важным и опасным, поскольку ей пришлось устранить большое количество проблем с безопасностью.

Среди выявленных уязвимостей одна из самых опасных и критических - в Intel Neural Compressor, инструменте, используемом для оптимизации языковых моделей искусственного интеллекта таким образом, чтобы они не вредили скорости GPU или CPU.

Эта уязвимость получила наивысшую оценку серьезности, получив балл CVSS 10. Потенциальная угроза заключается в том, что злоумышленники могут получить удаленный доступ к устройству. Хотя Neural Compressor есть не на всех компьютерах, тем, кто использует искусственный интеллект, следует обязательно обновиться. Рекомендуется обновить программное обеспечение до версии 2.5.0 или более поздней.

Хотя это наиболее сложный и потенциально опасный вариант, в других продуктах Intel также было обнаружено множество эксплойтов средней и высокой степени опасности, которые могут привести к DDoS-атакам или даже краже данных.

Среди них - проблемы в прошивке сервера UEFI, а также в программном обеспечении Arc & Iris Xe Graphics. Полный список продуктов, затронутых проблемой в мае, можно найти на официальном сайте.