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Vlad_37
FT: Британские издания предостерегают Apple от внедрения в iOS 18 функции блокировки рекламы
Apple готовит долгожданное обновление для Safari с блокировщиком рекламы

Safari - это браузер доступный на iOS, iPadOS и macOS для пользователей продуктов Apple для работы в интернете. В ближайшее время в Safari будет встроен блокировщик рекламы. На данный момент это всего лишь слухи, так как Apple не анонсировала эту новую функцию. Но если учесть, что англоязычные СМИ вышли на тропу войны, становится ясно, что это уже открытая информация.

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Как сообщается в свежем выпуске Finantial Times, несколько британских газет выпустили заявление, в котором предупредили Apple о ее инструменте "стирания веб-страниц". Речь идет об основанном на искусственном интеллекте инструменте конфиденциальности в браузере Safari, который появится в iOS 18.

Все указывает на то, что iOS 18 выйдет в сентябре, но не исключено, что на предстоящей WWDC 24, крупнейшей конференции разработчиков Apple, они воспользуются возможностью рассказать об этой новой функции.

И, конечно, некоторые СМИ подняли шум, указывая на то, что реклама является источником дохода для многих издателей, а блокировка рекламы лишит их возможности монетизировать свой цифровой контент.

В своем заявлении они указывают, что "блокировка рекламы - это инструмент, который лишает создателей контента возможности стабильно финансировать свою работу и может привести к тому, что потребители упустят важную информацию, которая в противном случае была бы для них очень полезной".

Однако это попытка поставить барьер. В Safari нет встроенного инструмента для блокировки рекламы, но в других браузерах такие инструменты уже встроены. Кроме того, мы можем устанавливать блокировщики рекламы на свои компьютеры.

Так что, на самом деле, Apple просто идет по стопам других браузеров, которые уже включили блокировщики рекламы. Поэтому более чем вероятно, что Apple полностью проигнорирует эти жалобы и продолжит реализацию своего проекта.

Как всегда, в выигрыше окажутся пользователи, которые получат новые инструменты защиты конфиденциальности, такие как блокировка рекламы в Safari, для более полноценного просмотра веб-страниц.

#apple #safari
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