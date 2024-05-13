Google выпустила обновление для браузера Chrome, устраняющее серьезную проблему безопасности, которая использовалась с начала года.

Если вы, как и миллионы других людей по всему миру, используете Google Chrome в качестве браузера по умолчанию на своих устройствах, вам следует как можно скорее установить последнее обновление, поскольку компания предупредила, что в последней версии Chrome исправлена серьезная ошибка в системе безопасности, которая использовалась в течение некоторого времени.

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Эта новая проблема безопасности позволила злоумышленникам получить доступ к данным пользователей, пострадавших от этой ошибки, поэтому важно как можно скорее обновить Google Chrome, чтобы сохранить свою личную информацию в безопасности.

Как сообщает Bleeping Computer, недавно компания Google опубликовала в блоге Chrome запись, в которой сообщила, что выпустила обновление безопасности для браузера, исправляющее ошибку, которая используется с начала года.

Как поясняется в публикации, серьезный дефект безопасности был идентифицирован с кодом CVE-2024-4671 и является уязвимостью "использования после выпуска", затрагивающей компонент Visuals браузера, который управляет представлением и отображением контента в браузере.

По словам Google, новая уязвимость была обнаружена анонимным исследователем и уже использовалась несколькими киберпреступниками для атак на Chrome.

Этот тип дефекта безопасности возникает, когда программа продолжает использовать указатель после освобождения памяти, на которую он указывает, а поскольку освобожденная память может содержать пользовательские данные, злоумышленник может получить к ней доступ и использовать ее в своих интересах.

Компания Google подтвердила, что устранила эту серьезную проблему безопасности, выпустив версию 124.0.6367.201/.202 для Windows и Mac OS и вариант 124.0.6367.201 для Linux, которые в течение ближайших нескольких дней поступят на все пострадавшие компьютеры.

Новое обновление безопасности будет применено автоматически, но если вы хотите проверить, обновилось ли ваше приложение Google Chrome до последней версии, достаточно зайти в меню настроек браузера и нажать на опцию "О браузере Chrome". Как только обновление появится в этом разделе, просто дождитесь его загрузки и нажмите на кнопку "Перезапустить", чтобы применить его.