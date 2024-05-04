В сообществах WhatsApp будет гораздо проще организовывать мероприятия и отвечать на объявления администраторов

Прошло довольно много времени с тех пор, как мы увидели улучшения в сообществах WhatsApp, которые появились более полутора лет назад и объединяют участников групп по интересам, позволяя им создавать подгруппы, иметь несколько тем и получать уведомления о важных обновлениях. Теперь приложение для обмена сообщениями запустило два новых способа организации сообществ WhatsApp.

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Разработчики платформы недавно представили две полезные функции: во-первых, новый способ организации мероприятий для людей, состоящих в сообществах WhatsApp; во-вторых, возможность отвечать в группах объявлений, чтобы участники могли реагировать на важные сообщения от администраторов и становиться еще более взаимосвязанными.

Начиная с мероприятий, идея приложения заключается в том, чтобы значительно упростить планирование дней рождения, встреч или ужинов с друзьями через WhatsApp. Теперь каждый может создать событие, а все остальные - ответить на него, чтобы вся группа знала, кто будет присутствовать, а кто нет. Кроме того, гости найдут мероприятие на вкладке "Информация" в группе, а участники, которые проголосовали за него, получат уведомление о приближении даты, что также является бонусом.

Нам еще предстоит познакомиться с ответами в группах объявлений. Цель этой функции - дать возможность членам сообществ высказаться, а администраторам - услышать их, сгруппировав ответы вместе и свернув их, чтобы каждый мог видеть, что сказали другие.

Что касается доступности, официальный источник подтвердил, что функция мероприятий сначала появится в группах сообщества WhatsApp, а в ближайшие месяцы будет распространена на все группы. Кроме того, компания намерена и дальше внедрять новые возможности, чтобы пользователи WhatsApp могли организовывать свою жизнь.