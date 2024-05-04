Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
WhatsApp запускает две новые функции — «Мероприятия» и «Ответы» для сообществ
В сообществах WhatsApp будет гораздо проще организовывать мероприятия и отвечать на объявления администраторов

реклама

Прошло довольно много времени с тех пор, как мы увидели улучшения в сообществах WhatsApp, которые появились более полутора лет назад и объединяют участников групп по интересам, позволяя им создавать подгруппы, иметь несколько тем и получать уведомления о важных обновлениях. Теперь приложение для обмена сообщениями запустило два новых способа организации сообществ WhatsApp.

реклама

Разработчики платформы недавно представили две полезные функции: во-первых, новый способ организации мероприятий для людей, состоящих в сообществах WhatsApp; во-вторых, возможность отвечать в группах объявлений, чтобы участники могли реагировать на важные сообщения от администраторов и становиться еще более взаимосвязанными.

Начиная с мероприятий, идея приложения заключается в том, чтобы значительно упростить планирование дней рождения, встреч или ужинов с друзьями через WhatsApp. Теперь каждый может создать событие, а все остальные - ответить на него, чтобы вся группа знала, кто будет присутствовать, а кто нет. Кроме того, гости найдут мероприятие на вкладке "Информация" в группе, а участники, которые проголосовали за него, получат уведомление о приближении даты, что также является бонусом.

Нам еще предстоит познакомиться с ответами в группах объявлений. Цель этой функции - дать возможность членам сообществ высказаться, а администраторам - услышать их, сгруппировав ответы вместе и свернув их, чтобы каждый мог видеть, что сказали другие.

Что касается доступности, официальный источник подтвердил, что функция мероприятий сначала появится в группах сообщества WhatsApp, а в ближайшие месяцы будет распространена на все группы. Кроме того, компания намерена и дальше внедрять новые возможности, чтобы пользователи WhatsApp могли организовывать свою жизнь.

#whatsapp #функции
+
Написать комментарий (0)
В WhatsApp на iOS появится функция «Недавно онлайн»
WhatsApp намерен блокировать спам-аккаунты, рассылающие массовые сообщения
WhatsApp готовит функцию защиты от спама и виртуального мошенничества
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
28
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
7
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал перейти к "наступательной украинизации" страны
5
WhatsApp будет блокировать аккаунты, которые массово рассылают сообщения
+
Boston Dynamics показала робота-собаку Spot Mini в костюме Sparkles
+
Основатель Ethereum Виталик Бутерин отказывается от использования аппаратных кошельков
+
Оптимизация охлаждения батареи может сократить время зарядки электромобиля Polestar до 2-3 минут
+
Самая доступная игровая видеокарта Intel Arc A310 показала высокий FPS во всех современных играх
5
Good Lock появился в Play Store
+
Lenovo представила ноутбук IdeaPad 15s с процессором AMD Ryzen 5 7430U
+
Xiaomi Poco F6 может оказаться переименованной версией Redmi Note 13 Turbo
+
Немецкая пресса: русские «унизили» танк Leopard 2 в Москве, демонстративно согнув ему орудие
15
Пользователи Windows 11 получили новый браузер Arc
+
Windows 10 завоевала 70% доли рынка, несмотря на свой 9-летний возраст
+
MLID: RTX 5090 будет представлена на выставке Computex 2024 и выйдет в этом году
2
ВМС США получили атомную подводную лодку "Нью-Джерси" мощностью 280 000 лошадиных сил
+
Стали известны характеристики нового телефона Nokia 3210
1
Представлен дистрибутив LibreELEC 12.0 для создания домашних кинотеатров OpenELEC
1
Java 17 обошла Java 11 как самая популярная LTS-версия, а доля Oracle на рынке JDK падает
+

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
91
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
+
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
35
О том, как Египет решился продать свой город Арабским Эмиратам за $35 миллиардов
3
Как в России бесплатно получить DLC Thrones of Decay для Total War: WARHAMMER III
2
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
4
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
35
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
3
Обзор игры Half-Life 2 Episode Two - Гордон Фримен не сдается
+
Как Россия и Китай вытесняют США из Африки - обзор публикаций СМИ
2

Сейчас обсуждают

Антон Тутынин
17:09
Кэмерон должен быть убран!!! Понимайте как хотите...
СМИ: Британия разрешила Киеву наносить удары британским оружием по территории России
Nvidia&Intel Hater
17:09
он греется в стоке больше чем у меня в разгоне 5600.смотрел видосы.
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Антон Тодинг
17:05
Алло куда у вас чипы титан в пикселях на этой архитектуре построены
Google исключает поддержку перспективной архитектуры RISC-V из ядра Android
Nvidia&Intel Hater
17:01
понятно.генка появился или беринган .тот то заблокировали ник с крокодилом и берингана тоже.ток 5600 имеет во все дыры 12400 когда в разгоне.у меня на 4700 не напрягаясь работает на 1.2 вольта.Интел н...
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Антон Тутынин
17:01
А эстонцы в курсе, что РФ начала СВО? (Шутка юмора, если что)
В Эстонии объяснили, почему европейский ВПК не наращивает производство оружия для Украины
Nvidia&Intel Hater
17:00
сейчас только полоумный будет выше 12400 брать проц,но и его брать смысл около 0,имея 7 серию райзенов.да и 5600 в разгоне,который будет холоднее
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Tarment
17:00
5600 глючное фризящее говно, 6600 вылетающий, статтерящий хлам. Говноеды любят жрать говно полными ложками
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Антон Тутынин
16:58
Не поможет, но пусть выпьет, правда, опять же, в долг!
Британия начала с Украиной переговоры по «столетнему партнёрству»
Eppius
16:55
Как вы достали со свой Ихбокс. Плевать на нее всем.
Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
Nvidia&Intel Hater
16:55
че ты гонишь шнягу.у меня 5600 выше 55 в играх на 4700 не нагревается.12400 греется выше ибо там припой по заветам интела слоем с палец,они даже тут рукожопы,что скальпировать процы с припоем людям пр...
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем