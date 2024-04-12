WhatsApp внедряет искусственный интеллект: чатбот Meta* AI теперь доступен некоторым пользователям

ИИ-чатбот Meta* появится в WhatsApp. После огромного количества слухов и утечек стало известно, что чатбот Meta* будет присутствовать в WhatsApp. Искусственный интеллект уже несколько месяцев вторгается во все возможные сферы, и теперь настала очередь WhatsApp. Однако пока он доступен не всем пользователям. Но уже удалось выяснить, как вы сможете взаимодействовать с чатботом Meta* AI.

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Из-за огромного количества чат-ботов, появившихся за последние несколько месяцев, невозможно уследить за всеми новыми разработками. ChatGPT от OpenAI, возможно, привлек к себе внимание наряду с Gemini от Google, но у Meta* также есть свой собственный чат-бот, который стремится быть интегрированным во все сервисы.

Стало ясно, что Meta* AI - это ответ компании Марка Цукерберга на действия Google и OpenAI. Теперь настало время посмотреть, как это будет работать и, главное, насколько полезным окажется этот чатбот, который уже можно увидеть в действии благодаря WABetaInfo.

На изображениях видно, что Meta* AI интегрирован в последнюю бета-версию WhatsApp для iOS. Однако лишь некоторым пользователям посчастливилось столкнуться с Meta* AI в бета-версии WhatsApp, так что можно предположить, что эта функция еще не была запущенна.

Meta* AI будет располагаться в верхней правой части рядом с камерой и другими иконками. Это место является доступным и позволит пользователям вызывать чатбота ИИ в случае необходимости. При нажатии на иконку Meta* AI окно превратится в своеобразную беседу.

Meta* интегрировала в этого чатбота такие фразы, как "Научи меня" или "Расскажи мне", которые должны показать пользователю, что это интеллектуальный помощник, которому можно задавать как подобные, так и любые другие вопросы.

Meta позаботилась о том, чтобы эта интеграция работала независимо от остальных опций WhatsApp, поэтому конфиденциальность сохраняется в любое время. Кроме того, предложения, предлагаемые Meta* AI, генерируются случайным образом и не отвечают ни на какие типы взаимодействия, которые могли быть сгенерированы в WhatsApp.

Пока неизвестно, когда Meta* AI будет официально запущен в WhatsApp, но бета-пользователи на Android и iOS смогут первыми опробовать этого чатбота в приложении для обмена сообщениями. Остается только подождать и посмотреть, окажется ли он полезным в повседневной жизни.

*признана в России экстремистской и запрещена.