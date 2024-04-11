Недавняя утечка информации показывает, что Galaxy S22, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 и Galaxy A54 5G получат обновление One UI 6.1 на следующей неделе

Представив Galaxy S24 с новой версией пользовательского интерфейса One UI 6.1, компания Samsung подтвердила, что этот новый вариант программного обеспечения на базе Android, отличающийся интеграцией новых функций искусственного интеллекта, появится и на устройствах предыдущего поколения.

реклама

И снова Samsung выполняет обещанное: после того как в начале месяца обновление One UI 6.1 было выпущено для моделей Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 и Galaxy Tab S9, корейский гигант планирует на следующей неделе распространить его и на более старые модели телефонов.

One UI 6.1 появится на Galaxy S22, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 и Galaxy A54 5G на следующей неделе

Как сообщает SamMobile, известный информатор Тарун Ватс недавно опубликовал пост в X, в котором рассказал, что обнаружил на серверах Samsung, что высококлассные телефоны 2022 года и некоторые среднебюджетные телефоны 2023 года будут обновлены до One UI 6.1 очень скоро.

Ожидается обновление One UI 6.1 для следующих устройств на предстоящей неделе в Корее, Индии, Азии и Европе:

Galaxy S22

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy A54

Итак, согласно этой информации, Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 и Galaxy A54 5G начнут получать обновление One UI 6.1 на следующей неделе.

Как подтвердил Ватс, обновление до One UI 6.1 появится на следующей неделе на моделях этих устройств в различных регионах мира, включая Европу, Азию, Индию и Корею.

Однако стоит отметить, что корейская компания уже подтвердила, что в версии One UI 6.1, которая появится на этих телефонах, не будет Galaxy AI, набора функций с поддержкой искусственного интеллекта, связанного с родными приложениями Samsung.