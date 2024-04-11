Новый сезон появится в мультиплеере Activision на следующей неделе, точная дата - 17 апреля

Недавно сообщалось о третьем сезоне Call of Duty: Warzone Mobile, но, похоже, Activision не хочет долго отдыхать и давать игрокам время освоиться в почти недавно вышедшей мобильной версии популярной бесплатной игры, поскольку объявила о появлении нового сезона. Более того, новый сезон уже совсем близко - он выйдет в течение следующей недели.

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Как мы уже говорили, Activision сообщила, что 17 апреля текущего года на iOS и Android выйдет 4 сезон Call of Duty: Mobile, который получил название "Золото дураков". Компания сообщила об этой замечательной новости в официальном блоге игры, в котором подробно рассказала обо всех нововведениях, на которые стоит обратить внимание.

Call of Duty: Mobile "Золото дураков" появится на следующей неделе на iOS и Android

В вышеупомянутом анонсе Activision сообщает, что Call of Duty: Mobile Season 4 выйдет 17 мая в 17:00 по центральноевропейскому времени. Среди новых возможностей мы видим, что можно разблокировать MG42 LMG (скорострельное оружие с большим запасом патронов) и RC-XD, а также скины, посвященные охотникам за сокровищами. Новые тематические скины и скины для оружия получат обладатели сезонного абонемента Premium.

Но на этом новости не заканчиваются. Помимо вышеперечисленного, в игре появился новый многопользовательский режим под названием Dropkick. В этом режиме вам предстоит защищать кейс, когда он окажется в вашем распоряжении, разумеется. Кейс будет падать в случайной точке карты, и, как только он окажется у вас, вы начнете зарабатывать очки. Защитить его можно будет только с помощью оружия, а спрятаться от врагов не получится, поэтому общение с товарищами по команде будет иметь решающее значение.

Помимо уже сказанного, стоит упомянуть, что в 4 сезоне Call of Duty: Mobile появится новое тематическое событие. Это событие получило название Tropical Getaway, и каждый раз, участвуя в многопользовательских и ролевых матчах, мы будем зарабатывать компасы, которые можно использовать для поиска реликвий, которые можно обменять на другие награды. Это событие, несомненно, добавит в игру дополнительную составляющую интереса. Если вы хотите узнать все новости о четвертом сезоне многопользовательской мобильной игры популярной франшизы Activision, вы всегда можете заглянуть в официальный блог.

Наконец, в том же пресс-релизе были раскрыты первые подробности предстоящего чемпионата мира Worlds Champs 2024, открытые отборы которого стартуют 18 апреля, через день после премьеры вышеупомянутого нового сезона Call of Duty: Mobile. Если вы хотите узнать все подробности, загляните в официальный блог игры.