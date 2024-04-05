WhatsApp стремится к конфиденциальности с помощью новой функции, которая доступна в чатах

WhatsApp постоянно внедряет новые функции для пользователей, и в последние недели мы видели, как в бета-версии для Android и iOS появились новые возможности. Сегодня стало известно, что WhatsApp выпустил функцию "Отключить предварительный просмотр ссылок" в версии 2.24.712 для Android и 24.7.10.76 для iOS.

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Это может показаться не слишком интересным, но многие пользователи уже несколько лет просят WhatsApp о такой возможности. Но прежде чем перейти к деталям, давайте разберемся, что такое предварительный просмотр ссылок. Когда вы делитесь URL-адресом в чате WhatsApp, приложение автоматически генерирует фрагмент предварительного просмотра.

Этот фрагмент включает в себя заголовок страницы, краткое описание и миниатюрное изображение. Это очень удобная функция, которая обеспечивает контекст и визуальные подсказки о содержимом ссылки. Посмотрев, как работает предварительный просмотр ссылок, пришло время проверить, что WhatsApp интегрировал в новую бета-версию приложения.

Хотя предварительный просмотр ссылок полезен, есть ситуации, когда его лучше не включать. Обычно доступ к WhatsApp имеет только владелец мобильного устройства. Но бывают случаи, когда разговоры становятся видны посторонним.

Речь идет не только о том, чтобы незнакомые люди в таких ситуациях, как общественный транспорт, не могли видеть, что вы отправляете, но и об обеспечении большей безопасности для пользователей. Эта безопасность перерастает в конфиденциальность, поскольку теперь можно будет отправлять ссылки, не раскрывая их содержимого.

Кроме того, запрет на создание предварительных просмотров повышает уровень конфиденциальности на гораздо более важном уровне, поскольку не позволяет сторонним сайтам получать доступ к IP-адресу устройства через эти ссылки. Однако пока эта функция работает в индивидуальном порядке.

Пользователи, которые решили активировать ее, не будут генерировать предварительный просмотр ссылки, которую они отправляют, но человек, которому они отправляют ссылку, будет иметь возможность ее просмотреть. Возможно, WhatsApp решит изменить этот способ работы, потому что логичнее, чтобы при получении ссылки предварительный просмотр не создавался.

Нам придется подождать, чтобы узнать, как будет работать новая функция и, самое главное, когда она станет доступна. На данный момент благодаря WABetaInfo нам удалось узнать об этой функции, которая разрабатывается как для Android, так и для iOS.