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Vlad_37
О дизайне iPhone 16 и iPhone 16 Pro стало известно благодаря ранним макетам
После нескольких поколений с диагональными камерами, кажется, что Apple возвращается к дизайну iPhone X

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Недавняя утечка информации позволила нам взглянуть на возможный дизайн iPhone 16 и iPhone 16 Pro, и мы возлагаем на них большие надежды. Хотя до официального представления еще несколько месяцев, просочившиеся в сеть макеты позволяют нам предположить, какие инновации Apple готовит для своего следующего поколения телефонов.

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Начнем с iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Если вернуться в 2019 год, то мы вспомним iPhone 11 Pro, первые устройства Apple с тройной камерой. С тех пор треугольный модуль камеры практически не изменился, но теперь на горизонте замаячила интригующая трансформация.

Возвращение к дизайну iPhone X в iPhone 16 и iPhone 16 Pro

Автор утечки Сонни Дикон (@SonyDickson) поделился дизайном, который оставляет нас в недоумении: в модели с двумя датчиками модуль камеры будет вертикальным и не будет иметь дизайна, столь характерного для последних моделей iPhone.

После нескольких поколений с диагональными камерами, кажется, что Apple возвращается к дизайну iPhone X. Утечка подтверждает этот переход к более классическому и функциональному дизайну. Это изменение дизайна также позволит пользователям с легкостью отличать iPhone 16 от iPhone 16 Pro.

Хотя изменение задней панели довольно радикальное, оно не будет единственным, которое, судя по всему, появится в новом поколении iPhone, которое Apple разрабатывает для выпуска в 2024 году. Кнопка действия появится на всех iPhone 16.

До сих пор эта кнопка была доступна только для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Но Apple, похоже, хочет, чтобы эта кнопка стала частью интерфейса всех iPhone нового семейства. Кроме того, похоже, что у Apple может быть новая кнопка, которая впервые появится на этих устройствах.

Этой кнопкой станет кнопка "Съемка" на правой стороне устройства - кнопка, с помощью которой пользователи смогут выполнять настройки, например, увеличивать или уменьшать масштаб при съемке фото или видео с помощью камеры iPhone.

Что касается размеров, то новое поколение будет крупнее предыдущего. Ожидается, что iPhone 16 Pro будет иметь 6,3-дюймовую панель, а iPhone 16 Pro Max - 6,7 дюйма.

Конечно, это все слухи, и нам придется подождать до сентября этого года, чтобы получить полное представление о том, как будут выглядеть новые iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. А пока мы будем следить за любыми утечками информации об этих устройствах.

#apple #телефон #iphone 16
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