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Vlad_37
Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат HyperOS во втором квартале 2024 года
HyperOS демонстрирует концепцию современной операционной системы с практичным интерфейсом и интеллектуальными функциями

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Xiaomi является производителем, который становится все более популярным на европейском рынке. Создание экосистемы программного обеспечения остается приоритетом для компании в связи с развитием искусственного интеллекта. Первые смартфоны с HyperOS демонстрируют амбиции и возможности программного обеспечения.

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Новая ОС основана на Android, но включает в себя важные и дополнительные функции. Уникальный пользовательский интерфейс привлекает все больше пользователей к этому бренду. В их разнообразной линейке смартфонов можно найти что-то свое на любой вкус.

Что такое HyperOS

Этот термин говорит о стремлении Xiaomi предложить современную платформу для самых разных устройств. Сюда входят не только популярные смартфоны, но и умные гаджеты для умных домов и автономных автомобилей. Как и у других крупных брендов, искусственный интеллект будет все больше оптимизировать возможности HyperOS.

Операционная система нацелена на полную перестройку, чтобы максимально использовать аппаратные возможности устройств, обеспечивая плавную работу и эффективное распределение ресурсов. Постоянные оптимизации Xiaomi способствуют расширению возможностей и функциональности HyperOS.

Насколько популярна платформа

HyperOS позволяет мощным устройствам быстрее выполнять вычисления за счет приоритизации важных задач, а также обеспечивает гибкую работу слабых устройств за счет распределения ресурсов.

Операционная система наилучшим образом демонстрирует эксклюзивные возможности и улучшения пользовательского интерфейса смартфонов Xiaomi. Мы увидим обновление в ряде смартфонов в ближайшие месяцы.

Вот для каких устройств уже начались обновления:

  • Xiaomi 12 Pro
  • Redmi Note 12 5G
  • Redmi Note 12 Pro 5G
  • Redmi Note Pro+ 12 5G
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G

Другие модели, запланированные на второй квартал:

  • Xiaomi 11 Ultra
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi Mi 11X
  • Xiaomi 11i HyperCharge
  • Xiaomi 11 Lite
  • Xiaomi 11i
  • Xiaomi Mi 10
  • Redmi K50i
  • Redmi 13C
  • Redmi 12
  • Redmi 11 Prime 5G
  • Redmi Note 11

Компания продолжит обновлять список совместимых моделей, на которых может работать HyperOS. Эта ОС станет важным инструментом для Xiaomi в конкурентной борьбе с производителями Android в 2024 году.

#xiaomi #hyperos
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