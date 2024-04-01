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Xiaomi является производителем, который становится все более популярным на европейском рынке. Создание экосистемы программного обеспечения остается приоритетом для компании в связи с развитием искусственного интеллекта. Первые смартфоны с HyperOS демонстрируют амбиции и возможности программного обеспечения.
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Новая ОС основана на Android, но включает в себя важные и дополнительные функции. Уникальный пользовательский интерфейс привлекает все больше пользователей к этому бренду. В их разнообразной линейке смартфонов можно найти что-то свое на любой вкус.
Что такое HyperOS
Этот термин говорит о стремлении Xiaomi предложить современную платформу для самых разных устройств. Сюда входят не только популярные смартфоны, но и умные гаджеты для умных домов и автономных автомобилей. Как и у других крупных брендов, искусственный интеллект будет все больше оптимизировать возможности HyperOS.
Операционная система нацелена на полную перестройку, чтобы максимально использовать аппаратные возможности устройств, обеспечивая плавную работу и эффективное распределение ресурсов. Постоянные оптимизации Xiaomi способствуют расширению возможностей и функциональности HyperOS.
Насколько популярна платформа
HyperOS позволяет мощным устройствам быстрее выполнять вычисления за счет приоритизации важных задач, а также обеспечивает гибкую работу слабых устройств за счет распределения ресурсов.
Операционная система наилучшим образом демонстрирует эксклюзивные возможности и улучшения пользовательского интерфейса смартфонов Xiaomi. Мы увидим обновление в ряде смартфонов в ближайшие месяцы.
Вот для каких устройств уже начались обновления:
- Xiaomi 12 Pro
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note Pro+ 12 5G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
Другие модели, запланированные на второй квартал:
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi 11i HyperCharge
- Xiaomi 11 Lite
- Xiaomi 11i
- Xiaomi Mi 10
- Redmi K50i
- Redmi 13C
- Redmi 12
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi Note 11
Компания продолжит обновлять список совместимых моделей, на которых может работать HyperOS. Эта ОС станет важным инструментом для Xiaomi в конкурентной борьбе с производителями Android в 2024 году.