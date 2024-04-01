HyperOS демонстрирует концепцию современной операционной системы с практичным интерфейсом и интеллектуальными функциями

Xiaomi является производителем, который становится все более популярным на европейском рынке. Создание экосистемы программного обеспечения остается приоритетом для компании в связи с развитием искусственного интеллекта. Первые смартфоны с HyperOS демонстрируют амбиции и возможности программного обеспечения.

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Новая ОС основана на Android, но включает в себя важные и дополнительные функции. Уникальный пользовательский интерфейс привлекает все больше пользователей к этому бренду. В их разнообразной линейке смартфонов можно найти что-то свое на любой вкус.

Что такое HyperOS

Этот термин говорит о стремлении Xiaomi предложить современную платформу для самых разных устройств. Сюда входят не только популярные смартфоны, но и умные гаджеты для умных домов и автономных автомобилей. Как и у других крупных брендов, искусственный интеллект будет все больше оптимизировать возможности HyperOS.

Операционная система нацелена на полную перестройку, чтобы максимально использовать аппаратные возможности устройств, обеспечивая плавную работу и эффективное распределение ресурсов. Постоянные оптимизации Xiaomi способствуют расширению возможностей и функциональности HyperOS.

Насколько популярна платформа

HyperOS позволяет мощным устройствам быстрее выполнять вычисления за счет приоритизации важных задач, а также обеспечивает гибкую работу слабых устройств за счет распределения ресурсов.

Операционная система наилучшим образом демонстрирует эксклюзивные возможности и улучшения пользовательского интерфейса смартфонов Xiaomi. Мы увидим обновление в ряде смартфонов в ближайшие месяцы.

Вот для каких устройств уже начались обновления:

Xiaomi 12 Pro

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note Pro+ 12 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Другие модели, запланированные на второй квартал:

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11i

Xiaomi Mi 10

Redmi K50i

Redmi 13C

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11

Компания продолжит обновлять список совместимых моделей, на которых может работать HyperOS. Эта ОС станет важным инструментом для Xiaomi в конкурентной борьбе с производителями Android в 2024 году.