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Vlad_37
Samsung официально представила процессор Exynos 1480
Смартфоны среднего класса предложат впечатляющую графическую производительность и умные технологии

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Компания Samsung официально представила свой новый мобильный процессор Exynos 1480, изготовленный по 4-нм технологии с интегрированной поддержкой сетей 5G. Он является преемником Exynos 1380 и улучшает как производительность, так и энергоэффективность. Следующие представители серии смартфонов Galaxy станут еще лучше и привлекательнее для потребителей.

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В чем заключаются улучшения процессора Exynos 1480

В Exynos 1480 используются уже знакомые ядра Cortex-A78 и Cortex-A55, но с более высокой тактовой частотой. Интересной новинкой является графический процессор Xclipse 530, основанный на флагманской архитектуре AMD RDNA 2, которая до сих пор использовалась только в премиальных чипах Samsung.

Новый чип имеет четыре процессорных ядра ARM Cortex-A78 с тактовой частотой 2,75 ГГц и четыре процессора ARM Cortex-A55, работающих на частоте 2 ГГц. Переход на 4-нанометровую технологию снижает энергопотребление на 22 %. Также реализована поддержка оперативной памяти LPDDR4x/LPDDR5 и памяти UFS 3.1. Графическая производительность увеличена на 53 % благодаря графическому процессору Xclipse 530.

На что будут способны смартфоны с новым процессором

Смартфоны с Exynos 1480 смогут использовать дисплеи с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Оптимальное сочетание для развлечений с мобильными играми, мультимедиа и приложениями. Встроенный модуль ISP оптимизирован для камер с разрешением до 200 мегапикселей и может без задержек обрабатывать кадры с двух сенсоров одновременно (32MP + 32MP) или 64MP.

Встроенный AI Engine (NPU) в 4 раза быстрее справляется с искусственным интеллектом устройства, чем Exynos 1380. Важно отметить, что Samsung обещает на 13 % более быстрый запуск приложений и на 18 % более высокую производительность в многоядерном режиме.

Наличие более быстрого модема для сетей 5G также является привлекательным обновлением Samsung Exynos 1480.

Когда первые смартфоны на базе Exynos 1480 поступят в продажу

Первым устройством с 4-нанометровым процессором станет Galaxy A55 5G. Значительные улучшения в области искусственного интеллекта и переход на более совершенные технологии производства сделают смартфоны этой серии еще лучше. Можно быть уверенным, что во второй половине года мы увидим новые модели с Exynos 1480, входящие в серии Galaxy A и M.

#samsung #процессор
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