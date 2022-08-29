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Презентация Apple 2022: iPhone 14, Apple Watch 8 Series, дата выхода iOS 16 и т.д.

7 сентября состоится традиционная осенняя презентация Apple, на которой компания представит свои новые продукты.
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Новые слухи об iPhone 14

Главной новинкой презентации, безусловно, станет новая модель iPhone 14. Ожидается, что смартфон будет иметь существенные отличия от предыдущей модели: отсутствие выреза на лицевой панели, улучшенный процессор А16 и усовершенствованная задняя камера. Разумеется, не обойдутся новые модели и без чехлов.

Ожидается выпуск моделей в следующих цветах:

  • iPhone 14: зеленый, фиолетовый, синий, черный, белый и красный;
  • iPhone 14 Pro: зеленый, фиолетовый, серебряный, золотой и графитовый.

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Apple Watch 8 Series / SE / Pro

Есть мнение, что Apple собирается представить три новых модели Apple Watch: 8 Series, SE и Pro. Они получат самое крупное обновление за все время.

Ожидается, что Apple Watch 8 Series как минимум получат новый датчик температуры тела и улучшенную батарею. Apple Watch SE, скорее всего, получат второе поколение, а новая модель Pro будет более прочной версией Apple Watch 8 Series с премиальной отделкой для экстремальных видов спорта.

AirPods Pro 2

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Инсайдеры сообщают, что компания может представить AirPods Pro 2. Новая модель, с кодовым названием B698, будет оснащена микропроцессором H1 нового поколения. Кроме того, ссылки на кодек LC3 в бета-прошивке AirPods Max намекают, что AirPods Pro 2 может быть первой моделью с поддержкой Bluetooth 5.2.

Предполагается, что кодек LC3 обеспечит стабильную и эффективную работу новой модели беспроводных наушников. Стандарт поможет AirPods Pro 2 улучшить качество звука для голосовых вызовов и песен с высоким уровнем битрейта.

Новые MacBook и iPad

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Компания готовиться представить несколько новых ноутбуков и как минимум 2 новых планшета до конца 2022 года. Да, вероятно, Apple проведет еще одну презентацию осенью, чтобы представить новые Macs и iPad.

Согласно источнику, компания готовит новые модели Mac mini и MacBook Pro, 10-е поколение iPad и новую модель iPad Pro.

iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura, watchOS 9 и tvOS 16

Согласно Марку Гурману из Bloomberg, iPadOS 16 отложен до октября, чтобы представить вместе с macOS 13 Ventura. Во время сентябрьского мероприятия Apple ее генеральный директор Тим Кук, вероятно, объявит дату выпуска iOS 16, watchOS 9 и tvOS 16.

Презентация новых продуктов Apple состоится 7 сентября 2022 года.

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