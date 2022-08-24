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iPhone 14 и все что о нем уже известно
Остается ровно 2 недели до сентябрьской презентации Apple 2022. По слухам, новый iPhone 14 будет существенно отличаться от предыдущих моделей. В статье собраны самые последние слухи о новой модели.
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Старшая и младшая версии?

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Как и iPhone 13 2021 года, название новой модели, вероятнее всего, будет простым и лаконичным - iPhone 14. Уже два года подряд компания выпускает модели в 4 вариантах: iPhone X (Х – версия модели) с приставками Mini, Pro или Pro Max. Нет причин ожидать, что в новом году компания откажется от этой стратегии. 

С другой стороны, компания меняет названия своих моделей каждые несколько лет. По слухам, новая модель выйдет с изменённым внешним видом и крупным обновлением камер за последние годы. Заодно компания может отказать от чисел в названии моделей, оставив приставку Pro, как это сделано с планшетами iPad последних годов.

Долой челку?

Одно из самых больших изменений, которое ожидают от новой модели – удаление знаменитой «чёлки» смартфона. Впервые этот элемент дизайна появился в модели iPhone X. В вырезе смартфона находятся множество компонентов: датчик освещения, система подсветки, Face ID, фронтальная и инфракрасная камеры и т.д.

По заявлению аналитика Минг-Чи Куо из компании TF International Securities, Apple готова отказаться от простого выреза в iPhone 14. Компания собирается представить комбинацию из уменьшенного выреза и «таблетки» как на android-смартфонах.

Такой дизайн позволит увеличить полезную площадь экрана, а также оставить на месте Face ID и фронтальную камеру смартфона. Ранее в этом году сообщалось, что новые смартфоны Apple будут представлены с увеличенным размером экрана. Это подтверждает аналитик Росс Янг.

  • iPhone 13 Pro – 6.06″
  • iPhone 14 Pro – 6.12″
  • iPhone 13 Pro Max – 6.68″
  • iPhone 14 Pro Max – 6.69″

Ниже список тех. устройств, которые находятся в вырезе смартфона:

  • Инфракрасная камера;
  • Фронтальная камера;
  • Микрофон;
  • Датчик приближения;
  • Датчик внешнего освещения;
  • Динамик;
  • Face ID.

Touch ID под экраном? Нет

Похоже, купертиновцам не удастся в этом году реализовать технологию Touch ID под экраном своего нового смартфона. Все тот же аналитик Минг-Чи Куо заявляет, что Apple отложила эти работы до 2023 года. Причина – медленное продвижение в разработке подэкранного отпечатка пальца. Есть также вероятность, что компания встроит Touch ID в кнопку питания iPhone, как в iPad Air и iPad mini. В любом случае, надеяться на революционное изменение в iPhone 14 не стоит.

Масштабное обновление камер за последние несколько лет

По словам Куо, разрешение основного модуля задней камеры iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max увеличится с 12 до 48Мп. При этом готовые снимки по-прежнему будут иметь разрешение 12Мп. Есть вероятность, что Apple собирается применить алгоритм интеллектуального масштабирования, который на входе принимает 48-мегапиксельные необработанные данные и выдает 12-мегапиксельное изображение с большей детализацией и меньшим количеством шума.

Ожидается, что функция автофокусировки фронтальной камеры будет улучшена и появится возможность вести видеосъёмку с разрешением в 8K.

Выступающая часть камеры останется

Более того, задняя камера iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будет больше, чем у предшественников.

По мнению Куо, это связано с модернизацией широкоугольной камеры смартфона:

Увеличенный выступ задней камеры iPhone 14 Pro / Pro Max связан увеличением разрешения широкоугольной камеры до 48Мп. (по сравнению с 12Мп у 13 Pro / Pro Max). Диагональ контактного датчика изображения (CIS) увеличится на 25-35%, высота – на 5-10%.

Союз iPhone и Lightning нерушим

Несколько лет ходят слухи, что компания готовит беспроводной iPhone – устройство без порта для Lightning. Согласно другой информации, в 2023 году Apple собирается перейти с Lightning к USB-C. Слухи слухами, но iPhone 14, который будет представлен уже через несколько недель, по-прежнему будет использовать Lightning.

При этом, новая модель сможет поддерживать передачу данных через кабель по стандарту USB 3.0. Пиковая пропускная способность USB 2.0 составляет 48 Мбит/с., у USB 3.0 - 5 Гбит/с. Если новая модель действительно сможет снимать видео в формате 8К, это нужное обновление.

Новый чип А16

Похоже, новые модели iPhone знаменуют начало новой стратегии разделения старших и младших версий. Впервые за все время компания установит новый чип А16 только в топовые смартфоны – iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 и iPhone 14 mini будут представлены с чипом A15.  

Чип A16 будет производиться по усовершенствованному 5-нм производственному техпроцессу. Вероятнее всего, что революционных изменений в производительности не будет.

Цена

Ожидается, что стартовая цена на iPhone 14 Pro будет $1099. Версия Max будет продаваться от $1199. Минимальный объём памяти у этих моделей составит 256 Гб.

С другой стороны, аналитик Минг-Чи Куо также прогнозирует, что iPhone 14 Pro Max будет стоить менее 900 долларов США. Это делает его самым дешевым 6,7-дюймовым iPhone от Apple.

Презентация Apple 2022

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Традиционно, презентация новых продуктов Apple ожидается осенью – 7 сентября. Для предварительного заказа новые модели будут доступны уже 9 сентября, а первые заказы поступят покупателям и в магазины 16 сентября.

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