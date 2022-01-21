Власти Франции пошли на поводу Apple и официально сообщили, что закон о безопасности здоровья будет отменён в пользу закона об экологичности. А вслед за этим Apple оповестила пользователей из Франции, что в новых партиях больше не будут предоставляться AirPods в комплектации с iPhone.
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Напомним о том, что во Франции действовал закон о безопасности здоровья пользователя, который обязывал всех поставщиков класть наушники в комплектации к телефону. Наличие наушников лишало необходимости близко подносить телефон к голове, тем самым уменьшая воздействие радиоволн при звонке. Но власти Франции решили отменить закон о защите здоровья в пользу закона об экологичности окружающей среды.
Новый закон предоставляет компаниям возможность убирать некоторые комплектующие, тем самым уменьшая размер упаковки. Власти Франции уверены, что новый закон позволит уменьшить выбросы вредных веществ в окружающую среду при авиаперевозке товаров.
Это означает конец специальной упаковки iPhone для Франции. Нельзя сказать, что предоставляемые наушники были бесплатными, потому что iPhone во Франции стоит немного дороже, чем в других странах. Вряд ли стоило убирать наушники из комплекта, ведь больше всего пользы от этого получит лишь производитель. Ваши мысли по этому можете написать в комментариях.