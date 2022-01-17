Мессенджер Viber вслед за Apple «приземлился» в России

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Власти России взялись за популярные иностранные компании и обязали их регистрироваться в системе Роскомнадзора. Закон о так называемом "приземлении" - вступил в силу с 1 января и будет касаться иностранных компаний, у которых ежесуточная аудитория превышает отметку в 500 тысяч.

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Первыми требования Роскомнадзора стали выполнять Apple, которые уже открыли личный кабинет на веб-ресурсе Роскомнадзора, и аналог Tik Tok под названием Likee. Вслед за этими компаниями решила "приземлиться" и компания Viber Media со своим популярным мессенджером.





С помощью закона "о приземлении" популярных интернет-ресурсов Роскомнадзор попытается больше контролировать деятельность заграничных компаний. Следующими компаниями, которые обязаны открыть представительство в России, будут Google, TikTok, Meta Platforms, Telegram и Twitter, а также другие менее популярные иностранные компании.





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Интересно, начнётся ли новая борьба с Twitter и Telegram после принятия данного закона? Ведь у некоторых популярных IT-компаний возникают вопросы к Роскомнадзору, чаще всего претензии связаны с ограничениями в свободе слова. Свои мысли по данному поводу пишите в комментариях.