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Компания Viber Media откроет представительство в России
Мессенджер Viber вслед за Apple «приземлился» в России
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Власти России взялись за популярные иностранные компании и обязали их регистрироваться в системе Роскомнадзора. Закон о так называемом "приземлении" - вступил в силу с 1 января и будет касаться иностранных компаний, у которых ежесуточная аудитория превышает отметку в 500 тысяч.

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Первыми требования Роскомнадзора стали выполнять Apple, которые уже открыли личный кабинет на веб-ресурсе Роскомнадзора, и аналог Tik Tok под названием Likee. Вслед за этими компаниями решила "приземлиться" и компания Viber Media со своим популярным мессенджером.


С помощью закона "о приземлении" популярных интернет-ресурсов Роскомнадзор попытается больше контролировать деятельность заграничных компаний. Следующими компаниями, которые обязаны открыть представительство в России, будут Google, TikTok, Meta Platforms, Telegram и Twitter, а также другие менее популярные иностранные компании.


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Интересно, начнётся ли новая борьба с Twitter и Telegram после принятия данного закона? Ведь у некоторых популярных IT-компаний возникают вопросы к Роскомнадзору, чаще всего претензии связаны с ограничениями в свободе слова. Свои мысли по данному поводу пишите в комментариях.

#apple #google #telegram #роскомнадзор #viber
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terenty79
20:07
а всем пофигу, на эту тему.
Компания Viber Media откроет представительство в России
1eshii
20:07
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Yuri Myakotin
20:06
Лишний резон тем, кто все еще вайбером по-глупости пользуется, снести таки его нафиг.
Viber и Likee вслед за Apple открыли свои кабинеты на сайте Роскомнадзора
ProActive
20:02
Ну а что, вон HL Alyx вышла без лишней помпы, показали трейлер по тихому и через недолгое время игра вышла.
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