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FIFA Online 4 - это бесплатный футбольный симулятор для пользователей ПК. Первыми эту игру успели опробовать игроки в странах Азии, которые высоко оценили её, и там игра пользуется большой популярностью. В этом году EA Sports также решила порадовать игроков СНГ и постсоветского пространства сообщив о том, что FIFA Online 4 выйдет на русском языке уже весной, а сервера теперь будут находиться и в России.

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С 6 по 12 апреля состоялось закрытое бета-тестирование, после которого можно сказать, что игра понравится большинству игроков. 6 мая намечается официальный релиз игры, и именно в этот день будут запущены все сервера игры.

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На первое время игра предоставит несколько режимов для клубных матчей с искусственным интеллектом и для онлайн-матчей с реальными игроками. С последующими обновлениями будут появляться новые режимы, а также новые карточки игроков, среди которых будут такие легенды, как Пеле, Яшин, Шевченко, Роналдо и многие другие.

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В общем и целом можно сказать, что игра - это смесь FIFA 21 и FIFA Mobile, но думаю, что новая FIFA понравится большинству игроков. На официальном сайте игры вы уже сможете получить бесплатный набор с игроками и прочими наградами. А на этом всё. Пишите в комментариях, будете ли вы играть в FIFA Online 4.