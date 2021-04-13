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Впервые компания Supercell решила заранее анонсировать свои будущие игры, про которые мы рассказали в прошлой статье. Ранее компания предпочитала говорить о своих проектах только в стадии их мягкого запуска в разных странах. Такая политика компании приводила к тому, что множество проектов закрывались на стадии разработки или тестирования, а у компании на протяжении 4 лет график доходов постоянно уменьшался.

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Компания всё-таки решилась рассказать о своих будущих проектах после того, как игроки положительно высказались об игре Brawl Stars на ранних этапах тестирования. Да, и Brawl Stars тоже хотели закрывать, но комьюнити высоко оценили данный проект. После этого Supercell решила пересмотреть политику развития компании и анонсировать свои грядущие проекты, чтобы узнать мнение геймеров. Но скажем сразу, компания не хочет опускать планку, и любая из анонсированных игр может попросту не дойти до релиза.

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Компания также решила посмотреть в сторону казуальных игр, рассчитанных на более широкую аудиторию. Всего было анонсировано 3 игры: Clash Heroes, Clash Mini и Clash Quest. Кстати, у Clash Quest уже началось открытое бета-тестирование, но только в Скандинавских странах (скачать её вы сможете с помощью VPN). Скорее всего следующей на тестировании окажется Clash Mini. Ну а самой ожидаемой игрой среди мобильных геймеров конечно же является Clash Heroes, которая более сложна в разработке, и, соответственно, тестирование запустится позже всех.

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Как вы уже могли заметить — объединяют все игры персонажи из Clash of Clans и Clash Royale, хорошо это ли плохо - судить вам. Лично мне нравится стилистика игр Supercell. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете об анонсированных играх. Ну а на этом всё.