Supercell анонсировала 3 новые игры по вселенной Clash of Clans
2 апреля 2021 года известная компания Supercell анонсировала сразу 3 мобильных игры вселенной Clash of Clans и Clash Royale. Игры называются Clash Quest, Clash Mini и Clash Heroes. Начнём, пожалуй, с последней, так как она самая интересная из всех трёх.
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Итак, Clash Heroes - это слэшер, в котором вам необходимо зачищать небольшие локации. Игровой процесс напоминает такую игру, как Archero. Уничтожаем противников в одной локации и переходим в следующую. На пути нам также будут встречаться различные боссы, за уничтожение которых нам будет выдаваться особая награда. Самым главным отличием от конкурентов является то, что в Clash Heroes вы сможете играть в кооперативе. С двумя друзьями вы сможете проходить довольно-таки хорошо проработанные локации, уничтожать там противников, башни и боссов. Сейчас проект находится в процессе разработки и создаётся игра на движке Ubreal Engine 4.
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Далее у нас идёт Clash Mini. Эта игра разрабатывается шанхайским подразделением Supercell. Clash Mini представляет собой некую вариацию автоматических шахмат по типу Dota Auto Chess, только в этот раз всё будет более упрощённым. Некое подобие сюжета рассказывает нам, что все персонажи из Clash of Clans собрались вместе и играют в одну очень интересную игру, этой игрой и является Clash Mini. В основном, что нам нужно будет делать в этой игре — это расставлять юнитов на карте, прокачивать их и сражаться с противниками. Впрочем, ничего нового, ждём игру, тоже прикольно было бы позалипать в неё.
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Ну и третий проект называется Clash Quest. Игра разрабатывается сторонней компанией, находящейся в Финляндии, и представляет собой не "три в ряд", как вы могли подумать, а что-то очень похожее. С собой в бой вы будете брать различных юнитов, виды юнитов и их количество будет постепенно возрастать по мере прохождения уровней. Юниты будут появляться у вас на игровой карте, вам необходимо будет нажимать на них и наносить урон противнику. Если на игровом поле вам будет попадаться несколько одинаковых юнитов, то вы сможете проводить комбинацию с большим количеством ударов. Тоже довольно увлекательная игра, свою аудиторию она точно найдёт. Посоревноваться с друзьями, кто дальше прошёл и в общем будет интересно.
Думаю, что у Supercell получится удивить нас в этом году. Что вы думаете об этих играх, можете написать в комментариях. А на этом всё.
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