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Сегодня в сети появился скриншот экрана будущего планшетного компьютера Huawei MatePad Pro 2021. Именно на этом планшете вместо привычного Android будет предустановлена операционная система Huawei - HarmonyOS. Новая ОС конечно же должна отличаться от Android. По представленному в сети скриншоту экрана MatePad Pro 2021 можно заметить, что разработчики переняли одну из особенностей macOS.

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Панель Dock в macOS Уже в мае мы сможем попробовать интерфейс HarmonyOS для планшета. Будущий планшетный компьютер также носит название MatePad Pro 2, он оснащён 12,2 или 12,6-дюймовым экраном, а также мощным процессором Kirin 9000. MatePad Pro 2 станет первым устройством, на котором будет предустановлена операционная система HarmonyOS.