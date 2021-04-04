В HarmonyOS для планшетов появится панель Dock как на macOS
Сегодня в сети появился скриншот экрана будущего планшетного компьютера Huawei MatePad Pro 2021. Именно на этом планшете вместо привычного Android будет предустановлена операционная система Huawei - HarmonyOS. Новая ОС конечно же должна отличаться от Android. По представленному в сети скриншоту экрана MatePad Pro 2021 можно заметить, что разработчики переняли одну из особенностей macOS.
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Полезная и стильная панель Dock появится теперь и в HarmonyOS для планшетов. Панель разделена на две части, в ней располагаются папки и ярлыки часто используемых приложений. Похоже Huawei хочет оправдать долгие ожидания фанатов компании и показать миру многофункциональную ОС, которая будет превосходить стандартный Android.
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Уже в мае мы сможем попробовать интерфейс HarmonyOS для планшета. Будущий планшетный компьютер также носит название MatePad Pro 2, он оснащён 12,2 или 12,6-дюймовым экраном, а также мощным процессором Kirin 9000. MatePad Pro 2 станет первым устройством, на котором будет предустановлена операционная система HarmonyOS.
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