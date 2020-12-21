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Cyberpunk 2077 - нашумевшая игра, которая получила очень плохую оценку от пользователей 7-летней консоли PlayStation 4. С одной стороны виноваты сами покупатели, а если хорошо подумать, то можно сказать, что CD Project Red обманула своих фанатов. Дело в том, что CD Project Red до выпуска игры сообщила своим фанатом, что не будет выпускать недоделанный продукт, но в итоге консольщиков или просто фанатов CD Project Red обманули. Ну а что можно было ожидать от старой консоли. А как вы думаете, кто виноват в этой ситуации? Ну а мы переходим к главной теме статьи.

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Сегодня посмотрим на сравнение, которое провёл блогер на YouTube-канале "Шелест". Cyberpunk 2077 на PS4 Pro, PS5 или на ПК, где же лучше? Кратко о конфигурации компьютера: процессор Intel i9 10900K и видеокарта RTX 3060 Ti от компании Palit.

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Первым идёт сравнение запуска Cyberpunk 2077. Здесь с хорошим отрывом выигрывает ПК, который смог запустить игру всего за 10 секунд. На 26-ой секунде это удалось сделать PS5, здесь возможно дело в оптимизации игры, ведь новая консоль должна была показать результат не хуже, чем ПК. Ну и на последнем месте конечно же PS4 Pro с медленной загрузкой, которая длилась 65 секунд.

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Графика на PS4 Pro оказалась самой плохой. 4-летняя консоль смогла запустить Cyberpunk 2077 на средних настройках графики и в разрешении Full HD. FPS в игре держался на отметке 30 кадров в секунду, с просадками в тяжёлых сценах, большее от PS4 Pro никто не может требовать.

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На PS5 ситуация гораздо лучше. Здесь наблюдаются 60 FPS, а также игра работает в разрешении 4K. Ну и графика на PS5 лучше, чем у предшественника. CD Project Red уже обещали большой патч в ближайшее время, где оптимизируют игру для PS5. Ждём обновления и переходим к ПК версии игры.

Ну а что говорить про версию на ПК, она явно лучше, чем на других платформах. Подробное сравнение Cyberpunk 2077 на ПК с разными комплектующими, можете посмотреть в нашей недавней статье. Конфигурация с процессором Intel i9 10900K и видеокарта RTX 3060 Ti от компании Palit тянет Cyberpunk 2077 на ультра настройках графики в разрешении 2K с лучами в 60 FPS. Важно отметить, что в ПК версии присутствует технология трассировки лучей, в отличие от версии на PS5. Блогер также отметил, что NPC на ПК больше, чем на PS5, а на PS4 Pro людей очень мало.

Подводя итог можно сказать, что Cyberpunk 2077 очень требовательная игра и ждать супер результатов от старого железа не стоит. Ну а на PS5 ждём хорошую оптимизацию, с которой у CD Project Red явно проблемы. Кстати, если интересно можете посмотреть тест Cyberpunk 2077 на игровом ПК от Xiaomi за 50 000 рублей у нас в блоге.