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Другое

Блогер протестировал игровой ПК от Xiaomi за 50 000 рублей в Cyberpunk 2077

Сборка подойдёт для людей, которым не очень хочется собирать компьютер из разных комплектующих, устанавливать Windows и т.д
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Сегодня разберёмся, на что способен ПК за 50 000 рублей в очень требовательных играх. На YouTube канале "Шелест" блогер протестировал игровой ПК от известной компании Xiaomi. Модель называется Ningmei Soul GI6 Enjoy. Всего есть 3 модели, сегодня обсудим самую дорогую модель игрового ПК.

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Кратко пробежимся по характеристикам. Материнская плата здесь ASUS Prime A320M-K с двумя слотами под оперативную память. Центральным процессором выбрали 6-ядерный AMD Ryzen 5 2600 на частоте 3,9 ГГц. Игровые задачи берёт на себя видеокарта Gainward GTX 1650 с 4 Гб GDDR6 видеопамяти. И ещё для комфортного и быстрого геймплея здесь установлен SSD на 512 Гб, а также 16 Гб оперативной памяти. В комплекте также фирменный корпус, система охлаждения, подсветка и блок питания. Из приятных "плюшек" можно отметить хоть и китайскую, но лицензированную версию Windows 10. Кстати, язык ОС можно поменять в настройках.

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Предвкушая ваши комментарии я, как и блогер, решил собрать такой же игровой компьютер в интернет-магазинах. Если самому всё собирать, стоить он будет примерно столько же, как и игровой ПК от Xiaomi, но вы потратите кучу времени и могут возникнуть проблемы с комплектующими. Поэтому решать вам, ну а мы посмотрим, как себя поведёт ПК от Xiaomi в некоторых играх, и решим: стоит ли его покупать в 2021 году.

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GTX 1650 RTX 3060

Первым делом блогер решил протестировать требовательную Cyberpunk 2077. Здесь результаты могут кого-то даже удивить, потому что у этой сборки получилось выдать в среднем 30-40 FPS на средних настройках графики и Full HD. Блогер отметил, что температура процессора и видеокарты в игре держалась на отметке нормальных 60 градусов. Блогер также решил поменять видеокарту на Geforce RTX 3060. Результаты такого апгрейда оказались незначительны, так как видеокарта работала на 50% от своей мощности. Сборка с RTX 3060 смогла на высоких настройках и Full HD выдать в среднем 40 FPS.

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Далее блогер запустил Call of Duty: Black Ops Cold War. Тут также настройки графики были средними при разрешении Full HD. При таких параметрах игра работала в среднем на 60-70 FPS. Если поднять настройки графики на высокие, то можно получить в среднем 55 FPS с просадками до 45 FPS.

Блогер отметил, что эта сборка подойдёт для не очень требовательных игр, например, для Fortnite. Кстати в Fortnite можно получить очень комфортный геймплей, в среднем 80 FPS на высоких настройках графики. Но в игре Control, которая требовательна к видеопамяти, на тех же высоких настройках графики игра работает не очень хорошо, а FPS опускается до 30.

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Подводя итог можно сказать, что эта сборка подойдёт для людей, которым не очень хочется собирать компьютер из разных комплектующих, устанавливать Windows и т.д. По моему мнению первая сборка игрового ПК от Xiaomi получилась очень даже хорошо, но в 2021 году для требовательных игр такой сборки может быть недостаточно. А что вы думаете о сборке, пишите в комментариях.

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Теги

xiaomi cyberpunk 2077 сборка пк gtx 1650 gtx 1650 super
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Стелс/не стелс - действительно, так много вариантов. А хеви рейн тут причем? Интерактивное кино вдруг стало эталоном вариативности в диалогах? Раньше ориентировались на рпг.
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Дмитрий Садов
17:03
это тех момент когда машина исчезает прямо перед тобой? фига не знал... поляки новую фишку придумали
Баги в Cyberpunk 2077 – это не ошибки разработчиков, а особенная стилистика игры – геймдизайнер CDPR
Vlad Busterenko
17:02
Не плохо!!
Курс Bitcoin превысил отметку в 23 000$ - геймеров ждёт новый дефицит видеокарт и завышенные цены
Vlad Busterenko
17:01
Бери 2070-2080 если найдешь за адекватную цену. 3000 серию ждать нечего
Курс Bitcoin превысил отметку в 23 000$ - геймеров ждёт новый дефицит видеокарт и завышенные цены
ERESIARX
17:01
ган3в3 купил не помню когда уже..Лет 10 наверное.Провод перегнулся возле мышки и начала мышь проподать.Стянул пластиковой стяжкой (на время) ,так и работаем уже лет 6.Разбирал-почистил и как новая.
Выбор оптимального устройства ввода (мышки) с дальнейшей подготовкой себя и ПК
element2010
17:00
Даже свободных денег жалко, у нас во всратой беларуси хотят за 3070 всего то чуть больше 900 баксов)0
Курс Bitcoin превысил отметку в 23 000$ - геймеров ждёт новый дефицит видеокарт и завышенные цены
element2010
16:59
Понимаю тебя, сижу на 1070ти которая с трудом уже фул хд вывозит, жду какую нибудь 3070 или 3080 по адекватной цене...
Курс Bitcoin превысил отметку в 23 000$ - геймеров ждёт новый дефицит видеокарт и завышенные цены
Кира Вернова
16:58
Так тебе часто дают выбор допустим.. стелс... или не стелс. Или какой -то обходной путь. Тоесть геймплейно есть выбор. В диалогах нет. ( но я и не ждал хеви рейн где многое от диалогов роляет).
Журналисты пришли к выводу, что 98 % реплик в диалогах Cyberpunk 2077 не влияют на развитие сюжета
SpeedT
16:58
Ну так речь идёт про технический момент, а не баг. Но заголовок для тупые хомяков придуман, чтобы больше срать в комментариях
Баги в Cyberpunk 2077 – это не ошибки разработчиков, а особенная стилистика игры – геймдизайнер CDPR
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