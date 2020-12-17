PlayStation 5 - самая продаваемая консоль в США
Долгожданная консоль от Sony - PlayStation 5 уже вошла в жизнь многих людей. Как её все ждали и хотели приобрести, можно понять, посмотрев на статистику продаж PlayStation 5 в США.
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По данным источника, это самая быстро продаваемая консоль в истории. Такую статистику рекордных продаж PS5 показала в США. Переход на новый уровень Next Gen вызвало у людей большой ажиотаж. Кроме своей мощности консоль также может похвастаться потрясающим геймпадом, которому нет аналогов по функционалу.
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Интерес к консоли также подогревают новые игры, которые должны быть выпущены на консолях нового поколения. Самой популярной игрой на данный момент является Cyberpunk 2077, и все ожидают её на PlayStation 5, но игра на компьютеры вышла крайне не оптимизированной, из-за чего обладатели даже очень мощных карт не смогли поиграть в неё в желаемых настройках графики. Какие видеокарты способны обеспечить оптимальный геймплей, мы рассказали в недавней статье. Что же будет с версией для PlayStation 5, пока что неясно, но вот версия для консоли предыдущего поколения была крайне неудачной.
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Возможно столь высокий спрос за короткий промежуток связан с трендами в сети. Купили бы себе консоль нового поколения прямо сейчас или стоило бы подождать до выхода крупных игр?
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