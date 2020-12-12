Microsoft выпустит Windows 10 Arm для 64-разрядного ПО
Операционная система Windows для Arm оставалась забытой и вроде бы бесполезной платформой. Но американская компания Apple изменила ход событий и представила давно ожидаемый процессор на архитектуре Arm. Новый процессор стал более энергоэффективным и производительным по сравнению с конкурентами.
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Пользователи Macbook, которые пользуются двумя ОС, задались вопросом о совместимости Windows с Apple M1. Старший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги ответил на этот вопрос и обрадовал большинство пользователей. По его словам, на Macbook с Apple M1 уже можно поставить операционную систему Windows, но нужно содействие от Microsoft.
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Руководители Microsoft наверняка увидели будущее за архитектурой Arm и решили выпустить 64-разрядную версию Windows 10 (ранее она была представлена как 32-разрядная). 64-разрядная версия Windows 10 Arm уже доступна для команды бета-тестеров.
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Важно отметить, что Macbook на Apple M1 и так умеет запускать 32-х и 64-разрядные приложения написанные под x86, но производительность в таких приложениях значительно меньше, чем в приложениях, написанных для Arm. На сегодняшний день всё больше разработчиков присоединяется к разработке приложений под Arm. А так же ожидается, что AMD в следующем году выпустит процессоры на Arm.
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