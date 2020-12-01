Модификация iPhone 12 Pro Stealth без камер продается за 300 000р
Элитный бренд Caviar из России представил свой iPhone 12 Pro, который не умеет фотографировать или снимать видео, но при этом его цена втрое выше обычного iPhone 12 Pro. Устройство носит маркировку "Stealth", что в переводе означает "скрытый".
реклама
Многие наверняка слышали о бренде Caviar. Он занимается модификацией внешнего вида дорогих телефонов. Обычно компания покрывала телефоны золотом и дорогими материалами, но сейчас они пошли дальше и представили золотой iPhone 12 Pro за 300 тысяч рублей, о котором мы говорили ранее.
iPhone 12 Pro без камер. Caviar объяснила это тем, что они заботятся о своих покупателях и рассматривает все их пожелания. Так компания обезопасила своих покупателей от хакеров, которые взламывают смартфоны и шпионят за своей жертвой с помощью камер устройства. Тыльная сторона устройства лишилась каких-либо камер и датчиков, логотип тоже убрали, вместо него красуется логотип бренда Caviar. Как обстоят дела с фронтальной частью смартфона, предстоит ещё выяснить, но в рекламном ролике виднеется только динамик без каких-либо камер или Face ID.
реклама
Caviar заявляет, что их iPhone 12 Pro Stealth отлично подойдёт для людей, которые работают в организациях, где запрещены телефоны с камерами. Обычную версию можно купить за 299 тыс. рублей, а золотую за 329 тыс. рублей. Пишите в комментариях, кому бы по вашему мнению подошли эти устройства. Всего таких iPhone выпустят в количестве 99 штук.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила